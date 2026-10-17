Долар зупинив падіння: НБУ олзпочав викупив валюти з ринку

Обсяг валютних інтервенцій Національного банку за тиждень становив близько $1,25 млрд. Водночас НБУ не лише забезпечував валютний ринок пропозицією, а й викупив з ринку близько $300 тис. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Обсяг валютних інтервенцій Національного банку за тиждень становив близько $1,25 млрд.

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Курс стабілізувався

За оцінкою Шевчишина, викуп валюти відбувався поблизу рівнів 44,88−44,90 грн/$.

Після досягнення цих позначок зниження курсу долара припинялося, а ринок намагався перейти до зростання.

Сам обсяг купівлі — $300 тис. — є незначним порівняно із загальним дефіцитом валюти та масштабами інтервенцій НБУ.

Однак увагу привертає сам факт виходу регулятора на ринок із купівлею валюти, що може свідчити про небажання Нацбанку допустити надто різке зміцнення гривні нижче сформованих курсових рівнів.