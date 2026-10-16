UniCredit наближається до поглинання Commerzbank: ЄЦБ дозволив збільшити частку понад 30%

Як повідомляють Euronews, Європейський центральний банк (ЄЦБ) дозволив італійському UniCredit збільшити частку в німецькому Commerzbank понад 30% без встановлення верхньої межі володіння. Банк розраховує завершити решту регуляторних процедур приблизно до кінця 2026 року й отримати близько 50% голосів, що дасть йому змогу встановити контроль над німецьким кредитором.

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У UniCredit назвали рішення ЄЦБ важливим етапом у процесі придбання Commerzbank. На думку італійського банку, воно свідчить про позитивну оцінку угоди регулятором і довіру до фінансової стійкості UniCredit.

UniCredit прагне посилити позиції в Європі

Вартість Commerzbank оцінюють приблизно у €35 млрд. Придбання німецького банку має допомогти UniCredit зміцнити позиції на європейському фінансовому ринку та конкурувати з найбільшими американськими банками.

UniCredit почав купувати акції Commerzbank у вересні 2024 року. Відтоді італійський кредитор збільшив свій вплив і отримав доступ майже до 50% голосів, попри опір керівництва німецького банку та уряду Німеччини. Німецькій державі досі належить близько 12% акцій Commerzbank.

В UniCredit вважають, що об'єднання допоможе зміцнити фрагментований банківський сектор Європи та підвищити його конкурентоспроможність на міжнародному рівні.

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Commerzbank намагався відстояти незалежність

Керівництво Commerzbank намагалося переконати акціонерів зберегти незалежність банку. Для цього компанія скоротила тисячі робочих місць і підвищила фінансові цілі.

Однак у міру просування UniCredit до встановлення контролю позиція німецького банку стала більш відкритою до діалогу. Наприкінці липня генеральна директорка Commerzbank Беттіна Орлопп закликала до конструктивних переговорів з італійським кредитором.

Німецька влада також намагається вплинути на умови потенційної угоди. Минулого місяця міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль зустрівся з генеральним директором UniCredit Андреа Орселем, щоб обговорити майбутнє Commerzbank.

Клінгбайль наголосив на важливості збереження ролі німецького банку у фінансуванні економіки країни.

Попри дозвіл ЄЦБ, угода ще потребує завершення решти регуляторних процедур і виконання встановлених умов. UniCredit очікує, що це вдасться зробити приблизно до кінця року.

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