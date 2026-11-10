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10 листопада 2026, 16:37

Вивезення понад €10 тис.: митники попередили про помилку, яка створить проблеми на кордоні

Перетин кордону з великою сумою готівки потребує не лише митної декларації, а й належних банківських документів. Навіть якщо гроші були законно зняті з рахунку, їх вивезення може ускладнитися через прострочені підтвердження або невідповідність даних про власника коштів. Окремі правила діють і для тих, хто отримав гроші за довіреністю. Що потрібно врахувати українцям перед поїздкою та які документи можуть перевірити митники? Про це пише Судово-юридична газета.

Перетин кордону з великою сумою готівки потребує не лише митної декларації, а й належних банківських документів.
Понад 10 тисяч євро за кордон: митники попередили про важливу помилку. Фото: Pexels
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Скільки готівки можна вивезти без декларації

Без письмового декларування через український кордон можна вивозити готівку в гривнях, іноземній валюті та банківські метали, якщо їхня загальна вартість не досягає еквівалента 10 тисяч євро.

Якщо сума становить 10 тисяч євро або більше, потрібно заповнити митну декларацію. При цьому верхньої межі для вивезення валютних цінностей законодавство України не встановлює.

Однак для резидентів України є ще одна умова. Якщо людина перевозить понад 10 тисяч євро, вона має підтвердити, що готівку зняла саме зі свого банківського рахунку. Причому документи потрібні не на всю суму, а лише на ту частину, яка перевищує встановлений поріг.

Наприклад, якщо ви вивозите 15 тисяч євро, задекларувати доведеться всі гроші, але підтвердити банківськими документами потрібно лише 5 тисяч євро.

Суму валютних цінностей перераховують у євро за офіційним курсом Національного банку на день перетину кордону.

Які банківські документи потрібно підготувати

Підтвердити зняття грошей із власного рахунку можна кількома документами. Серед них — платіжна інструкція про видачу готівки в касі банку, чек банкомата, квитанція платіжного термінала або виписка про рух коштів за рахунком.

При цьому не обов'язково збирати всі ці документи одночасно. Банківської виписки може бути достатньо, якщо з неї зрозуміло, що гроші зняли саме з власного рахунку.

Є ще один нюанс для тих, хто спочатку зняв гроші в одній валюті, а потім обміняв їх на іншу. У такому разі може знадобитися квитанція про валютно-обмінну операцію.

Важливо також перевірити дату зняття готівки. Банківські документи, які підтверджують цю операцію, дійсні протягом 90 календарних днів. Якщо від моменту зняття грошей до поїздки минуло більше часу, документи вже не відповідатимуть установленому строку.

Чому довіреність не дає права вивезти чужі гроші

Отримати готівку з банківського рахунку іншої людини за належним чином оформленою довіреністю можна. Але скористатися такими документами для вивезення за кордон понад 10 тисяч євро представник не зможе.

Як пояснює Національний банк, підтвердження зняття коштів із чужого рахунку за довіреністю не підходить для митного оформлення їх вивезення.

Тобто для резидента України важливо не лише мати документи про отримання грошей у банку. Вони мають підтверджувати, що кошти зняли саме з його власного рахунку в українському банку.

Що потрібно знати про вивезення золота

Правила стосуються не лише готівки. Якщо людина перевозить банківські метали, їхню вартість також враховують разом з іншими валютними цінностями.

Коли загальна сума перевищує еквівалент 10 тисяч євро, резиденти України повинні підтвердити придбання металів у банку або Національному банку України. Для цього підійдуть квитанції про операції з банківськими металами з фізичною поставкою або документи НБУ про придбання інвестиційних монет.

Як і з готівкою, підтверджувати потрібно лише ту частину вартості, яка перевищує 10 тисяч євро.

Отже, перед виїздом із великою сумою готівки варто перевірити три речі: чи задекларовані валютні цінності, чи підтверджено зняття коштів із власного рахунку та чи не минули 90 днів від банківської операції.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
lider2000
lider2000
10 листопада 2026, 17:32
#
Это холопам, а суркисы в 22году вывезли налом без всяких деклараций 25 лямов.
+
0
Karin77
Karin77
10 листопада 2026, 19:20
#
Кому надо- ещё больше вывозят))))
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