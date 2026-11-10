Долар знову пішов угору, євро перевищив 51 грн: курс валют на 11 листопада

На середу, 11 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 45,50 грн . Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала на 9 копійок — 10 листопада її курс становив 45,41 грн.

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Офіційний курс євро на 11 листопада встановлено на рівні 51,07 грн. За день європейська валюта додала 26 копійок — напередодні її курс становив 50,81 грн.

Таким чином, долар та євро дорожчають другий день поспіль. За два дні офіційний курс долара зріс на 18 копійок, а євро — на 43 копійки