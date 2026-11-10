Після закриття міжбанку у вівторок, 10 листопада, курс долара подешевшав на 30 копійок у купівлі і на 30 копійок у продажу. Тоді як курс євро зменшився на 50 копійок у купівлі і на 58 копійок — у продажу.
10 листопада 2026, 17:45
Долар і євро дешевшають на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 10 листопада
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Закриття 10 листопада
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Зміни
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45,60/45,63
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45,30/45,33
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30/30
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51,27/51,28
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50,67/50,70
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50/58
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,41−46,05 грн. Євро купують за 50,82 грн, а продають за 51,67 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,00−46,22, євро — 51,54−51,85 грн.
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Джерело: Мінфін
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