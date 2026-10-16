«Сирне королівство» закриває магазини: чому одна з найбільших сирних мереж України зупиняє роботу

Мережа магазинів «Сирне королівство», яка спеціалізується на продажу сирів із різних країн світу, призупиняє діяльність в Україні. Співвласниця компанії Любов Ніколаєва пояснила у коментарі LIGA.net, що на рішення вплинули російські обстріли, втрата магазинів у прифронтових містах, значні збитки та посилення конкуренції.

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За 15 років роботи «Сирне королівство» розрослося до 84 магазинів, у яких продавали понад 100 видів європейських сирів. Однак у 2026 році мережа скоротилася до 32 торгових точок.

Однією з причин згортання бізнесу стали російські обстріли. У червні 2025 року російський дрон зруйнував головний офіс компанії в Києві. Збитки від атаки оцінили у 4 млн грн. Крім того, мережа втратила магазини в прифронтових містах.

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На роботу компанії також вплинуло посилення конкуренції. Європейські сири почали продавати звичайні супермаркети, а українські крафтові виробники пропонують дедалі більше альтернатив.

До повномасштабної війни близько 40% магазинів «Сирного королівства» працювали за франшизою. Загалом мережа об'єднувала 48 команд і мала 250 працівників по всій країні.

Попри призупинення роботи, компанія не заявляє про остаточний вихід із ринку. «Ми не йдемо назавжди, а призупиняємо діяльність компанії», — сказала співвласниця мережі Любов Ніколаєва.