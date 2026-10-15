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15 жовтня 2026, 18:44

«Жити на відсотки 2026» вже у листопаді: що готує наймасштабніший івент року про інвестування

Найбільша в Україні конференція для інвесторів «Жити на відсотки» відбудеться вже цієї осені. Вона пройде в Києві 14 листопада відразу у офлайн та онлайн форматах. Івент проведуть шостий рік поспіль.

Найбільша в Україні конференція для інвесторів «Жити на відсотки» відбудеться вже цієї осені.
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Попри всі виклики, з якими зіштовхнулася столиця і її жителі, організатори доклали максимум зусиль, щоб «Жити на відсотки» відбулася без затримок та перерв на тривоги, дотримуючись усіх правил та гарантуючи безпеку всіх учасників. Івент проведуть у повністю облаштованій залі-укритті на -1 поверсі.

До того ж, з огляду на реалії сьогодення, організатори подбали про те, щоб квитки на конференцію «спрацювали» за будь-яких обставин: якщо виникнуть форс-мажорні обставини, через які власник квитка не зможе відвідати івент, він отримає доступ до відеозапису конференції або зможе відвідати наступний захід до кінця 2027 року.

Про що буде «Жити на відсотки 2026»?

Цей івент для тих, хто шукає шляхи збереження та примноження свого капіталу, але не знає з чого почати. На конференції спікери допоможуть розібратися, на які інвестиційні інструменти варто звернути увагу, які стратегії зможуть захистити заощадження, а які — збільшити їх, як встигати за змінами на ринку та яку роль відіграє ШІ в повсякденні інвестора.

У фокусі цьогорічної конференції, окрім класичних активів, опиняться інвестиції у франшизу, заробіток на токенізації, венчурні інвестиції, інвестиції в енергетику та інші. Експерти детально розберуть інструменти, які обирали українці у 2026 році та пояснять, як змінилися цінності та звички інвесторів.

Говоритимуть також про те, як впевнено вийти на пасивний дохід 500 доларів на місяць і врешті решт зробити перший крок до того, щоб почати жити на відсотки. Це та багато іншого стануть темами івенту цьогоріч.

Долучитися до обговорення готуються спікери — експерти ринку. Серед них:

  • Сергій Фурса — інвестиційний банкір, фінансовий експерт, публіцист, радіо- і телеведучий;
  • Андрій Длігач — д.е.н., професор, засновник Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board;
  • Анатолій Ільченко — інвестиційний радник, лектор у Біржовому університеті, практикуючий інвестор з досвідом у фінансовій сфері понад 10 років;
  • Кирило Єжов — директор з розвитку бізнесу, дослідницька компанія Kantar Ukraine;
  • Іван Компан — фінансист, засновник First Kyiv Investment Club;
  • Тарас Козак — президент Інвестиційної Групи УНІВЕР;
  • Андрій Масло — засновник і керуючий партнер WealthTech компанії INVESTUDIO.

Дізнатися інсайди інвестиційного ринку, познайомитися з експертами наживо та зрозуміти, як керувати інвестиціями в 2027 році, ви зможете долучившись до «Жити на відсотки 2026».

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Організаторами івенту стали фінансові портали «Мінфін» та Finance.ua, а допомагають з проведенням цьогоріч: генеральний партнер — ICU, золотий партнер — Біржовий університет та срібний партнер — Ощадбанк.

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Джерело: Мінфін
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