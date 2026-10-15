40% опитаних американців із річними доходами понад $500 тис. заявили, що переважно живуть від зарплати до зарплати та мають труднощі з досягненням довгострокових фінансових цілей. Про це йдеться у звіті Goldman Sachs Asset Management Retirement Survey & Insights Report за 2025 рік.

Навіть $500 тисяч на рік не рятують: заможні американці живуть від зарплати до зарплати

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Скільки американців живе від зарплати до зарплати

Серед респондентів із доходами від $300 тис. до $500 тис. так відповіли 41%. Водночас у групі з доходами від $200 тис. до $300 тис. цей показник становив лише 16%.

Автори дослідження пояснюють: можливості заощаджувати можуть обмежувати високі витрати, боргові зобов’язання та подорожчання звичного способу життя. Зі зростанням доходів люди нерідко починають сприймати колишні предмети розкоші як необхідність. Це може призводити до скорочення пенсійних внесків, перерв у накопиченні та відкладення виходу на пенсію.

Нове дослідження Goldman Sachs, оприлюднене 30 вересня 2026 року, також показало, що вищі доходи не завжди означають більшу фінансову впевненість.

Про життя від зарплати до зарплати повідомили 36% опитаних із доходами понад $300 тис. Для порівняння: серед тих, хто отримує від $100 тис. до $300 тис., таких було 23%, а серед людей із доходами менш як $100 тис. — 42%.

Серед основних перешкод для пенсійних накопичень учасники опитування 2026 року назвали витрати на житло та повсякденні потреби — по 31%, а також погашення боргів — 27%. Близько 70% респондентів відклали принаймні одну важливу фінансову мету, зокрема створення резерву, купівлю житла або заощадження на пенсію.

Дослідження 2026 року охопило 5106 американців, яких опитали в липні: 3612 працюючих і 1494 пенсіонерів.