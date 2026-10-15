Попит на розтермінування готових квартир восени може зрости на 30% — експертка

У жовтні-грудні попит на програми розтермінування готового житла від забудовників може зрости приблизно на 30% порівняно з літнім періодом. Такий прогноз озвучила комерційна директорка будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець.

У жовтні-грудні попит на програми розтермінування готового житла від забудовників може зрости приблизно на 30%

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При цьому до 90% нових запитів у цьому сегменті можуть стосуватися квартир у вже введених в експлуатацію або майже готових до заселення будинках, зокрема житла з ремонтом «під ключ».

Покупці дедалі частіше хочуть готове житло

За її словами, розтермінування поступово перестає бути інструментом лише для купівлі квартир на ранніх етапах будівництва.

Покупці дедалі частіше прагнуть придбати вже готове житло, одразу заселитися, але не сплачувати всю суму в день укладення угоди.

Найбільший попит, за прогнозом експертки, матимуть безвідсоткові програми розтермінування строком на 3−5 років. У деяких проєктах початковий внесок може стартувати приблизно від 10% вартості квартири.

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Квартир із готовим ремонтом поки небагато

За оцінками GAZDA, у західних областях квартири з повністю завершеним ремонтом становлять близько 20% пропозиції житла, готового до заселення.

У компанії очікують, що на тлі сезонного пожвавлення попиту вже до листопада у найбільш затребуваних комплексах частка непроданих квартир із повним ремонтом може скоротитися приблизно до 5% доступної пропозиції.

При цьому готова квартира з ремонтом у введеному в експлуатацію будинку може коштувати приблизно на 30−50% дорожче, ніж житло у порівнюваному проєкті, будівництво якого завершене приблизно наполовину.

На що звертають увагу покупці

За словами Бігунець, окрім ціни та площі, покупців дедалі більше цікавлять можливість швидкого заселення, зрозуміла кінцева вартість житла, розмір першого внеску та щомісячного платежу, безпека і енергоавтономність будинку.

Для окремих квартир комфорт-класу умовна модель може передбачати перший внесок близько 400 тис. грн і подальші платежі до 40 тис. грн на місяць, однак конкретні умови залежать від вартості житла та строку розтермінування.

Особливу увагу покупці приділяють тому, чи працюватимуть під час відключень опалення, водопостачання, насоси, ліфти, освітлення спільних зон і системи контролю доступу.

За оцінкою GAZDA, більшості таких критеріїв у західних областях наразі відповідають до 15% нових житлових комплексів.

Що перевірити перед купівлею

Перед придбанням готової квартири експертка радить перевірити факт введення будинку в експлуатацію, документи на житло та юридичну модель угоди.

Якщо квартира купується в розтермінування, варто окремо з’ясувати, чи фіксується кінцева ціна, чи передбачена валютна або інша індексація, які санкції діють у разі прострочення платежів і коли саме покупець отримує ключі та право власності.

Усі наведені оцінки щодо зростання попиту, частки пропозиції та можливого скорочення залишків готових квартир є прогнозами GAZDA, а не статистикою всього первинного ринку України.