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15 жовтня 2026, 15:21

У Раду подали законопроєкт про регулювання роботи рієлторів: як хочуть захистити українців від шахрайства

До Верховної Ради подали законопроєкт № 16145, який має запровадити єдині правила роботи рієлторів і агентств нерухомості в Україні. Як повідомляє Судово-юридична газета, документ передбачає вимоги до професійної кваліфікації посередників, акредитацію агентів, визначення їхніх обов’язків і відповідальності за порушення. Мета — захистити покупців, продавців та орендарів житла від шахрайства й вивести ринок із тіні.

До Верховної Ради подали законопроєкт № 16145, який має запровадити єдині правила роботи рієлторів і агентств нерухомості в Україні.
У ВР зареєстрований законопроєкт про ріелторську діяльність
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Попри те, що послугами рієлторів користуються під час більшості операцій із житлом, в Україні досі немає спеціального закону, який комплексно регулював би цю професійну діяльність. За даними авторів законопроєкту, посередники беруть участь приблизно у 90% договорів купівлі-продажу та оренди нерухомості.

Водночас певні вимоги до учасників ринку вже існують. Наприклад, законодавство передбачає окремі обов’язки щодо податкової звітності та фінансового моніторингу. Проте, як зазначають розробники, цих механізмів недостатньо для належного контролю за роботою всіх посередників.

Як шахраї обманюють під час купівлі та оренди житла

Відсутність єдиних професійних правил, за оцінкою авторів законопроєкту, створює умови для роботи недобросовісних посередників і так званих «чорних маклерів». Серед ризиків — не лише завищені комісії, а й схеми, через які люди можуть втратити гроші або навіть нерухомість.

Зокрема, під час операцій із житлом можуть використовувати такі способи обману:

  • Продаж нерухомості без належних повноважень. Угоду намагається укласти особа, яка не має права розпоряджатися житлом або діяти від імені власника.

  • Приховування важливої інформації про об'єкт. Покупцеві можуть повідомляти неправдиві дані про технічний стан житла, його характеристики або зареєстрованих мешканців.

  • Підміна змісту договору. Наприклад, людину можуть схилити до дарування нерухомості замість оформлення договору довічного утримання. У такому разі власник ризикує передати житло іншій особі, не отримавши належних гарантій догляду й утримання.

  • Отримання житла під невиконані обіцянки. Шахраї можуть переконувати власника передати нерухомість в обмін на певні послуги або зобов’язання, які вони від самого початку не планують виконувати.

Наявність рієлтора сама по собі не гарантує захисту від цих схем. Тому важливими залишаються перевірка документів, прав власності, повноважень представників і юридичних наслідків договору.

Які правила хочуть запровадити для рієлторів

Законопроєкт № 16145 має визначити правові засади роботи посередників у сфері нерухомості та закріпити їхні права, обов’язки й відповідальність перед клієнтами.

Серед ключових пропозицій:

  • Професійна кваліфікація. Планують урегулювати вимоги до підготовки фахівців із нерухомості.

  • Акредитація агентів. Документ передбачає встановлення правил, за якими агенти зможуть провадити посередницьку діяльність.

  • Відповідальність за порушення. Закон має визначити наслідки недотримання встановлених вимог під час надання послуг.

  • Професійне самоврядування. Його засади пропонують закріпити на законодавчому рівні, щоб забезпечити організованіший контроль за професійною діяльністю.

Очікується, що такі вимоги допоможуть відокремити фахівців, які працюють за зрозумілими правилами, від посередників, діяльність яких пов’язана з порушеннями. Водночас конкретний ефект залежатиме від остаточної редакції закону та механізмів його виконання.

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Як закон може змінити ринок нерухомості

Для покупців і продавців житла нові правила мають зробити зрозумілішими вимоги до посередника, його професійної підготовки та відповідальності. Орендарям вони можуть допомогти отримати прозоріші умови співпраці з агентствами й зменшити ризик зіткнутися з недобросовісними маклерами.

Для легального бізнесу врегулювання ринку може створити рівніші умови конкуренції. Натомість для держави одним з очікуваних результатів є скорочення тіньової діяльності та збільшення податкових надходжень.

Ініціатива також пов’язана з наближенням українського законодавства до європейських підходів і вимог у сфері протидії відмиванню коштів. Ринок нерухомості вважається одним із напрямів, де важливо розуміти походження коштів і забезпечувати належну прозорість операцій.

Проте наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу. Законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді 13 жовтня 2026 року, і він ще має пройти парламентський розгляд.

Як ми писали, Податок на нерухомість у 2026 році: хто має сплатити і коли можуть оштрафувати

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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