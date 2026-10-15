Шахраї оформлюють кредити на чужий номер: як працює SIM-swap і хто в зоні ризику

Шахрайство з перевипуском SIM-карток залишається актуальною загрозою для українців: зловмисники намагаються отримати контроль над телефонними номерами, прив’язаними до банківських рахунків, державних сервісів і кредитних кабінетів. Як повідомляє видання «На пенсії», особливо вразливими можуть бути українці за кордоном, які перестали користуватися старими українськими номерами.

Як працює схема SIM-swap

SIM-swap — це шахрайське отримання контролю над чужим мобільним номером через перевипуск SIM-картки або перенесення номера на іншу SIM чи eSIM. Після цього справжня картка власника може втратити мережу, а шахрай — отримувати дзвінки та SMS, які надходять на цей номер.

Є й інший сценарій: шахраї купують номер, яким колись користувалася інша людина, але який оператор уже анулював і повторно виставив на продаж. Якщо колишній власник не оновив контактні дані в банках та інших сервісах, новий власник номера може спробувати скористатися процедурами відновлення доступу.

У випадку з перевипуском активного номера зловмисники можуть збирати інформацію про людину, намагатися обійти перевірки мобільного оператора або виманювати коди підтвердження під виглядом служби підтримки.

Отримавши контроль над номером, шахраї можуть спробувати відновити пароль до інтернет-банкінгу, увійти в інші прив’язані облікові записи або оформити онлайн-кредити. Водночас самого номера телефону не завжди достатньо для доступу до рахунку: результат залежить від додаткових механізмів перевірки та захисту конкретного сервісу.

Скільки грошей можуть втратити постраждалі

Середня сума одного онлайн-кредиту в таких схемах може становити від 3 тис. до 15 тис. грн. Якщо шахраям вдається подати заявки до кількох кредитних компаній, загальна сума боргу, оформленого на одну людину за короткий час, може сягнути 100 тис. грн.

Особливий ризик виникає, коли людина не знає, що її номер уже перевипущений або перейшов до нового власника. Вона може не отримати повідомлень про спроби входу, зміну пароля чи оформлення кредиту.

Чому в зоні ризику українці за кордоном

Після переїзду за кордон багато людей купують місцеві SIM-картки, а українські залишають без використання. Якщо номер тривалий час неактивний, оператор може анулювати його відповідно до своїх правил і згодом повторно продати.

Проблема в тому, що колишній власник може й надалі використовувати цей номер у банківських сервісах, електронній пошті, соціальних мережах або для входу в державні застосунки. При цьому він уже не контролює SIM-картку та може не знати, що номер отримала інша людина.

Тому важливо не лише підтримувати український номер активним, а й перевірити, чи не залишився він прив’язаним до важливих облікових записів, якими людина більше не користується.

Як захистити номер, банківські рахунки та особисті дані

Кіберполіція рекомендує заздалегідь подбати про захист номера, особливо якщо він використовується як фінансовий.

Зареєструйте номер на себе. Уточніть у мобільного оператора можливість персональної реєстрації SIM-картки, зокрема через Дія.Підпис або BankID, якщо такий варіант доступний.

Обмежте дистанційний перевипуск SIM. Запитайте оператора, чи можна вимкнути або додатково захистити можливість віддаленої заміни SIM-картки чи переходу на eSIM.

Захистіть обліковий запис мобільного оператора. Встановіть надійний унікальний пароль і ввімкніть додаткову перевірку входу, якщо вона доступна.

Не повідомляйте коди з SMS. Працівники банків та операторів не повинні просити називати коди підтвердження для того, щоб «захистити рахунок» або «покращити зв’язок».

Оновіть номер у банках та інших сервісах. Якщо старий номер більше не використовується, замініть його на актуальний і перевірте інші способи відновлення доступу. Для важливих облікових записів, де це можливо, використовуйте додаткові засоби захисту, а не лише SMS.

Регулярно перевіряйте активність української SIM-картки за кордоном. Поповнюйте рахунок або користуйтеся послугами відповідно до правил свого оператора, щоб уникнути анулювання номера.

Якщо SIM-картка раптово втратила мережу без очевидної причини, варто негайно звернутися до оператора через офіційний канал і з’ясувати, чи не відбувся перевипуск. Одночасно потрібно повідомити банк, перевірити операції та за потреби заблокувати доступ до рахунків. Якщо є підозра на оформлення кредитів без вашої згоди, слід звернутися до правоохоронців і перевірити кредитну історію.

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Кіберполіція також повідомляє про спільні заходи операторів, банків і правоохоронних органів для виявлення та попередження SIM-swap атак.

Отже, головний ризик полягає не лише у втраті телефонного номера, а й у тому, що він може залишатися ключем для відновлення доступу до фінансових і державних сервісів. Тому старий номер, який більше не використовується, варто не просто відкласти, а належним чином захистити або відв'язати від важливих облікових записів.

Як ми писали, Шахраї атакують українців за кордоном через неактивні SIM-картки