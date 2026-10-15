Долар може перетнути 46 грн: економіст пояснив, що відбувається з гривнею

Курс долара в Україні до кінця року може перетнути позначку 46 грн/$. Такий прогноз озвучив економіст Олег Устенко в інтерв'ю Новини.LIVE.

Курс долара в Україні до кінця року може перетнути позначку 46 грн/$.

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За його словами, на валютний ринок зараз тиснуть скорочення експорту та високий попит на іноземну валюту з боку бізнесу й населення.

НБУ стримує девальвацію інтервенціями

Устенко зазначив, що у вересні Національний банк витратив понад $5 млрд міжнародних резервів на валютні інтервенції, щоб стримувати послаблення гривні.

На його думку, перехід до нового курсового рівня відбувся із запізненням, через що Україна могла витратити частину резервів більш інтенсивно, ніж це було б необхідно за іншого сценарію курсової політики.

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Від чого залежатиме курс далі

Подальша динаміка гривні, за оцінкою Устенка, залежатиме від кількох чинників: темпів девальвації, обсягів валютного попиту та здатності НБУ надалі підтримувати ринок за допомогою інтервенцій.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», в держбюджет України на наступний 2027 рік Кабінет міністрів заклав середній курс долара на рівні 47,1 гривні. Водночас до кінця року долар, згідно з бюджетними показниками, буде коштувати 48,3 гривні.