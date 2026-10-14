Автомобілі для ЗСУ продавали через OLX та AUTO.RIA: як працювала схема з 71 машиною

Автомобілі, ввезені в Україну без сплати мит як гуманітарна допомога для ЗСУ, стали товаром для перепродажу в інтернеті. За даними Бюро економічної безпеки, у 2026 році фігурант схеми продав 71 машину через OLX та AUTO.RIA, використовуючи для ввезення три підконтрольні благодійні фонди.

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Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві спільно з Національною поліцією викрили схему незаконного ввезення та продажу автомобілів, які оформлювали як гуманітарну допомогу для українських військових. За даними слідства, машини продавали через онлайн-платформи OLX та AUTO.RIA, а не передавали для потреб ЗСУ.

Для ввезення транспортних засобів використовували три підконтрольні благодійні фонди. До митних органів подавали документи, у яких зазначали, що автомобілі призначені для потреб українських військових. Завдяки такому оформленню транспортні засоби ввозили в Україну без сплати митних платежів, повідомили в БЕБ.

Після ввезення автомобілі виставляли на продаж в інтернеті. Упродовж 2026 року фігурант реалізував таким способом 71 транспортний засіб у Києві.

Що вилучили правоохоронці

Чоловіка затримали під час спроби продати черговий автомобіль. Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили ще два транспортні засоби.

Фігуранту повідомили про підозру за частиною 3 статті 201−2 Кримінального кодексу України — щодо незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Досудове розслідування триває. Заходи проводили у взаємодії з Державною митною службою та Державною прикордонною службою України. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

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