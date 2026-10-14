Хакери атакували 16 фінансових установ: у Південній Кореї розслідують витоки даних

У Південній Кореї розслідують серію кібератак на 16 фінансових установ, унаслідок яких могли статися близько 100 тисяч витоків персональних даних. Серед інформації, що могла потрапити до сторонніх осіб, — імена, електронні адреси та номери телефонів. Фінансовий регулятор також з’ясовує, чи використовували хакери штучний інтелект. Про це пише Reuters.

У Південній Кореї виявили витоки даних у 16 фінансових установах

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На початку жовтня кілька фінансових установ, зокрема KB Kookmin Bank і Shinhan Bank, зазнали серії атак. Унаслідок них могли витекти дані клієнтів та інша інформація.

Постраждалі установи перевіряють, чи не сталося додаткових витоків. Водночас фінансові органи Південної Кореї досліджують методи, якими користувалися хакери, щоб встановити, чи був причетний до атак штучний інтелект.

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За даними регулятора, номери банківських рахунків і кредитних карток, а також інші чутливі дані не витекли.

Комісія з фінансових послуг Південної Кореї планує перевірити системи безпеки фінансових установ і розробити заходи для раннього виявлення кіберзагроз та спільного реагування на них.

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