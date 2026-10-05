Сайт АТБ атакували хакери: зловмисники вимагають $400 тисяч, заявляючи про доступ до бази даних

Сайт мережі АТБ, схоже, зазнав хакерської атаки. Зловмисники заявляють, що отримали доступ до всієї бази даних сайту, і вимагають $400 тисяч, щоб не публікувати отриману інформацію.

Сайт АТБ, схоже, зламали: хакери вимагають $400 тисяч за нерозголошення даних

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Офіційної інформації про кібератаку наразі немає. Водночас у мережі поширюють скриншот із повідомленням зловмисників, які стверджують, що отримали доступ до бази даних сайту АТБ.

Хакери вимагають $400 тисяч і кажуть, що не поширюватимуть отримані дані, якщо отримають гроші.

Наразі під час переходу на офіційний сайт АТБ з’являється помилка. Повідомлення, яке, судячи зі скриншота, залишили зловмисники, на сайті вже немає.

Водночас невідомо, які саме дані могли бути викрадені. У джерелі немає підтвердження, що зловмисники справді отримали доступ до бази даних.