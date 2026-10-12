Уряд планує змінити правила бронювання працівників від мобілізації. Для оборонних та енергетичних підприємств частку заброньованих можуть скоротити зі 100% до 85%, а для компаній у сферах тепло- й водопостачання та вивезення сміття — з 75% до 60%. Проєкт змін опублікував народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, документ отримали від джерел, які підтвердили його автентичність.
Уряд готує нові правила бронювання: нардеп розкрив деталі проєкту
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За проєктом, для оборонних та енергетичних підприємств максимальну частку заброньованих працівників пропонують зменшити зі 100% до 85%. Для підприємств тепло- й водопостачання та вивезення сміття ліміт можуть скоротити з 75% до 60%.
Зміниться і розрахунок квоти на бронювання. Працівників, які вже мають відстрочку з інших підстав, зокрема студентів, людей, які доглядають за іншими, та батьків трьох дітей, пропонують не враховувати в загальній кількості працівників. Железняк пояснює це на прикладі: якщо раніше на підприємстві було 100 людей і 50 із них можна було забронювати, то за новими правилами розрахунок вестимуть від 80 працівників, а квота становитиме 40 осіб.
«Броні стане менше, і вирішуватиме не ваше міністерство», — пише Железняк.
За його словами, проєкт передбачає створення при Кабміні Координаційного центру з 17 осіб. До його складу мають увійти представники СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки та Національної поліції. Центр надаватиме рекомендації щодо присвоєння підприємствам статусу критично важливих і визначення лімітів бронювання понад 50%. Він також зможе рекомендувати позбавити підприємство такого статусу.
Железняк звертає увагу, що в проєкті не прописані строки ухвалення рішень, критерії роботи центру та можливість оскаржити його рекомендації.
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Окремо уряд планує переглянути критерії, за якими підприємства визнають критично важливими. За інформацією депутата, міністерства та обласні військові адміністрації мають оновити галузеві критерії до 20 жовтня.
Що буде з працівниками, яких уже забронювали понад нові ліміти, у проєкті не уточнюється. Железняк також стверджує, що публічних консультацій щодо змін не планують.
Коментарі - 17
Факт -железняк. очень быстро осмотрелся и занял место «депутата — миротворца» гончаренко! (пока по тематики новостей) надеюсь. что скоро эти два «дпутата» будут в очень близких камерах!!!
Броні силовиків і охоронців тільки збільшують. Одна компанія охоронний холдінг 7000 співробітників, а таких десятки, а скільки силовиків, одних тільки патрульних поліцейських 141 тис. І набирають, і набирають, Я так розумію, цифри засекречені, бо ніколи такого не бачив, щоб під відділками не вміщувались тачіли. З ким зібралась воювати ця влада, виходячи з цього — зі своїм народом чи зовнішнім агресором? Навіщо кожні 2 хвилини їде патруль в комендантську годину, коли порожньо на вулиці? Це абсурд.
это для жителей «зауралья» засекречены, а для граждан Украины существуют официальные источники на сайтах ВР и Каб Мина.
Вопрос в суме финансирования и в том, что эта «охрана» делает. Ну и «плюшка» спросите как оплачивают услуги этой «охраны» в коммунальных учреждениях.
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 173−1. Поширювання неправдивих чуток
…Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку…