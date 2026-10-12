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12 жовтня 2026, 16:40

Уряд готує нові правила бронювання: нардеп розкрив деталі проєкту

Уряд планує змінити правила бронювання працівників від мобілізації. Для оборонних та енергетичних підприємств частку заброньованих можуть скоротити зі 100% до 85%, а для компаній у сферах тепло- й водопостачання та вивезення сміття — з 75% до 60%. Проєкт змін опублікував народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, документ отримали від джерел, які підтвердили його автентичність.

Уряд планує змінити правила бронювання працівників від мобілізації.
Уряд готує нові правила бронювання: ліміти зменшать, рішення передадуть координаційному центру
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За проєктом, для оборонних та енергетичних підприємств максимальну частку заброньованих працівників пропонують зменшити зі 100% до 85%. Для підприємств тепло- й водопостачання та вивезення сміття ліміт можуть скоротити з 75% до 60%.

Зміниться і розрахунок квоти на бронювання. Працівників, які вже мають відстрочку з інших підстав, зокрема студентів, людей, які доглядають за іншими, та батьків трьох дітей, пропонують не враховувати в загальній кількості працівників. Железняк пояснює це на прикладі: якщо раніше на підприємстві було 100 людей і 50 із них можна було забронювати, то за новими правилами розрахунок вестимуть від 80 працівників, а квота становитиме 40 осіб.

«Броні стане менше, і вирішуватиме не ваше міністерство», — пише Железняк.

За його словами, проєкт передбачає створення при Кабміні Координаційного центру з 17 осіб. До його складу мають увійти представники СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки та Національної поліції. Центр надаватиме рекомендації щодо присвоєння підприємствам статусу критично важливих і визначення лімітів бронювання понад 50%. Він також зможе рекомендувати позбавити підприємство такого статусу.

Железняк звертає увагу, що в проєкті не прописані строки ухвалення рішень, критерії роботи центру та можливість оскаржити його рекомендації.

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Окремо уряд планує переглянути критерії, за якими підприємства визнають критично важливими. За інформацією депутата, міністерства та обласні військові адміністрації мають оновити галузеві критерії до 20 жовтня.

Що буде з працівниками, яких уже забронювали понад нові ліміти, у проєкті не уточнюється. Железняк також стверджує, що публічних консультацій щодо змін не планують.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 17

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 жовтня 2026, 16:53
#
Как говорят — .свято место пусто не бывает!!!
Факт -железняк. очень быстро осмотрелся и занял место «депутата — миротворца» гончаренко! (пока по тематики новостей) надеюсь. что скоро эти два «дпутата» будут в очень близких камерах!!!
+
0
Hennady
Hennady
12 жовтня 2026, 17:07
#
Має зявитись 17 мультимільярдерів…
+
0
Hennady
Hennady
12 жовтня 2026, 17:08
#
Ну… і мають зявитись «бігунки/рєшали» між міністерствами, ОДА і цим «центром»
+
+45
Pasha1233
Pasha1233
12 жовтня 2026, 17:18
#
То може, ментам зменшити? 90% заброньовані, а в містах реально всі 100. В 2 Світову половина ментів була одразу відправлена на фронт, більше половини центрального апарату МДБ і НКВС і навіть 2 сини Сталіна, а хворих списували. А зараз все чорне від тилових силовиків, виплати їм наступного року підвищують на 20−90%, а військовим 4-й рік жодного підвищення, і хапають хворих. Так хтось перемагав?
Броні силовиків і охоронців тільки збільшують. Одна компанія охоронний холдінг 7000 співробітників, а таких десятки, а скільки силовиків, одних тільки патрульних поліцейських 141 тис. І набирають, і набирають, Я так розумію, цифри засекречені, бо ніколи такого не бачив, щоб під відділками не вміщувались тачіли. З ким зібралась воювати ця влада, виходячи з цього — зі своїм народом чи зовнішнім агресором? Навіщо кожні 2 хвилини їде патруль в комендантську годину, коли порожньо на вулиці? Це абсурд.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 жовтня 2026, 17:31
#
…Я так розумію, цифри засекречені, бо ніколи такого не бачив, щоб під відділками не вміщувались тачіли…
это для жителей «зауралья» засекречены, а для граждан Украины существуют официальные источники на сайтах ВР и Каб Мина.
+
+15
yarg
yarg
12 жовтня 2026, 17:32
#
Не плоди брехню. весь штат поліції меньше 140000. а патрульних там взагалі мізер. де ти бачив війну з народом? втгадав? охоронні компанії не мають ніяких привілеїв- звідти мобілізують так само як і з інших
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 жовтня 2026, 17:57
#
На счет «муниципальной охраны» там бронь… но за деньги.
+
0
yarg
yarg
12 жовтня 2026, 18:14
#
Там більше розмов ніж людей. 1380 чоловік вся та охорона в києві. і всім муляє . від алкашів до модних блогерів.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 жовтня 2026, 18:16
#
Одну минуту!!!
Вопрос в суме финансирования и в том, что эта «охрана» делает. Ну и «плюшка» спросите как оплачивают услуги этой «охраны» в коммунальных учреждениях.
+
0
yarg
yarg
12 жовтня 2026, 18:22
#
Охороняє комунальну власність міста. а що не так? і платить їй місто. а хто має платити?
+
+15
yarg
yarg
12 жовтня 2026, 17:29
#
Ідея трохи дивна. весь рік переглядали правила бронювання і критичність. ось тільки з вересня все запрацювало по- новому. і вже в жовтні- все переписувати?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 жовтня 2026, 17:30
#
Вы что в серьез верите писанине этого «депутата»???
+
0
yarg
yarg
12 жовтня 2026, 17:41
#
В те що гуляє якийсь проект- вірю. але сама історія- дуже дивна. критерії критичності переглядали 2 місяці тому. займались цим все літо. а тут- до 20 жовтня ще раз переглянути? недодивились?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 жовтня 2026, 18:00
#
Это называется —
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 173−1. Поширювання неправдивих чуток
…Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку…
+
+15
BigBend
BigBend
12 жовтня 2026, 17:33
#
Будемо забирати спеціалістів з життєво необхідних сфер, але не мобілізуємо жінок. Жінки — преміум клас в Україні.
+
0
yarg
yarg
12 жовтня 2026, 17:42
#
Жінок неможна. розведуть блуд в окопах .
+
0
Exba
Exba
12 жовтня 2026, 18:03
#
«Крестики, нолики, фантики Стали теперь солдатики Стали теперь служивые Каждому вышел срок»
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