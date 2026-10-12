Уряд готує нові правила бронювання: нардеп розкрив деталі проєкту

Уряд планує змінити правила бронювання працівників від мобілізації. Для оборонних та енергетичних підприємств частку заброньованих можуть скоротити зі 100% до 85%, а для компаній у сферах тепло- й водопостачання та вивезення сміття — з 75% до 60%. Проєкт змін опублікував народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, документ отримали від джерел, які підтвердили його автентичність.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За проєктом, для оборонних та енергетичних підприємств максимальну частку заброньованих працівників пропонують зменшити зі 100% до 85%. Для підприємств тепло- й водопостачання та вивезення сміття ліміт можуть скоротити з 75% до 60%.

Зміниться і розрахунок квоти на бронювання. Працівників, які вже мають відстрочку з інших підстав, зокрема студентів, людей, які доглядають за іншими, та батьків трьох дітей, пропонують не враховувати в загальній кількості працівників. Железняк пояснює це на прикладі: якщо раніше на підприємстві було 100 людей і 50 із них можна було забронювати, то за новими правилами розрахунок вестимуть від 80 працівників, а квота становитиме 40 осіб.

«Броні стане менше, і вирішуватиме не ваше міністерство», — пише Железняк.

За його словами, проєкт передбачає створення при Кабміні Координаційного центру з 17 осіб. До його складу мають увійти представники СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки та Національної поліції. Центр надаватиме рекомендації щодо присвоєння підприємствам статусу критично важливих і визначення лімітів бронювання понад 50%. Він також зможе рекомендувати позбавити підприємство такого статусу.

Железняк звертає увагу, що в проєкті не прописані строки ухвалення рішень, критерії роботи центру та можливість оскаржити його рекомендації.

Читайте також: У яких ситуаціях ТЦК не має права вручати повістку: пояснив полковник

Окремо уряд планує переглянути критерії, за якими підприємства визнають критично важливими. За інформацією депутата, міністерства та обласні військові адміністрації мають оновити галузеві критерії до 20 жовтня.

Що буде з працівниками, яких уже забронювали понад нові ліміти, у проєкті не уточнюється. Железняк також стверджує, що публічних консультацій щодо змін не планують.