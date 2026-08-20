Тіньова економіка в Україні: де держава втрачає найбільше грошей

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За оновленими розрахунками на основі даних ДПС, Держстату, Пенсійного фонду та ДМС за 2025 рік, загальний масштаб десяти найбільших схем тіньової економіки оцінюється у 500−600 млрд грн на рік.

До основних способів ухилення від оподаткування в Україні належать:

зарплати «в конвертах»;

порушення митних правил, контрабанда та корупція на кордоні;

контрафакт і нелегальна торгівля підакцизними товарами;

мінімізація ПДВ;

приховування обсягів продажу;

виведення прибутку до офшорів;

зловживання податковими пільгами та спеціальними режимами;

неофіційне підприємництво;

схеми з оподаткуванням нерухомості.

Які схеми коштують бюджету найдорожче

Найбільші втрати припадають на неофіційні виплати працівникам. У 2025 році через зарплати «в конвертах» держава могла недоотримати 237−262 млрд грн. Роком раніше оцінка становила 200−265 млрд грн.

На другому місці — порушення митних правил, контрабанда та корупція на кордоні. Втрати від цих схем оцінюються у 110−125 млрд грн на рік проти 105−120 млрд грн роком раніше.

Ще 37−41 млрд грн бюджет втрачає через контрафакт і нелегальний продаж підакцизних товарів. Попередня оцінка становила 39−43 млрд грн.

Водночас частина схем, які раніше мали значно більші масштаби, скоротилася. Зокрема, йдеться про «скрутки», офшорні операції та «конвертцентри». Натомість «сірий імпорт», зарплати «в конвертах» і контрафакт за останній рік у гривневому вимірі майже не збільшилися, а відносно ВВП їхня частка навіть знизилася.

Автори дослідження пов’язують це з інституційними реформами, зокрема перезавантаженням Бюро економічної безпеки та митної служби, а також роботою антикорупційної інфраструктури.

Водночас масштаб тіньових схем залишається значним. Серед необхідних кроків автори називають подальше реформування БЕБ і митниці, завершення судової реформи, зміни у Службі фінансового моніторингу та зменшення навантаження на фонд оплати праці.

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