Тіньова економіка в Україні: де держава втрачає найбільше грошей

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
За оновленими розрахунками на основі даних ДПС, Держстату, Пенсійного фонду та ДМС за 2025 рік, загальний масштаб десяти найбільших схем тіньової економіки оцінюється у 500−600 млрд грн на рік.
До основних способів ухилення від оподаткування в Україні належать:
- зарплати «в конвертах»;
- порушення митних правил, контрабанда та корупція на кордоні;
- контрафакт і нелегальна торгівля підакцизними товарами;
- мінімізація ПДВ;
- приховування обсягів продажу;
- виведення прибутку до офшорів;
- зловживання податковими пільгами та спеціальними режимами;
- неофіційне підприємництво;
- схеми з оподаткуванням нерухомості.
Які схеми коштують бюджету найдорожче
Найбільші втрати припадають на неофіційні виплати працівникам. У 2025 році через зарплати «в конвертах» держава могла недоотримати 237−262 млрд грн. Роком раніше оцінка становила 200−265 млрд грн.
На другому місці — порушення митних правил, контрабанда та корупція на кордоні. Втрати від цих схем оцінюються у 110−125 млрд грн на рік проти 105−120 млрд грн роком раніше.
Ще 37−41 млрд грн бюджет втрачає через контрафакт і нелегальний продаж підакцизних товарів. Попередня оцінка становила 39−43 млрд грн.
Водночас частина схем, які раніше мали значно більші масштаби, скоротилася. Зокрема, йдеться про «скрутки», офшорні операції та «конвертцентри». Натомість «сірий імпорт», зарплати «в конвертах» і контрафакт за останній рік у гривневому вимірі майже не збільшилися, а відносно ВВП їхня частка навіть знизилася.
Автори дослідження пов’язують це з інституційними реформами, зокрема перезавантаженням Бюро економічної безпеки та митної служби, а також роботою антикорупційної інфраструктури.
Водночас масштаб тіньових схем залишається значним. Серед необхідних кроків автори називають подальше реформування БЕБ і митниці, завершення судової реформи, зміни у Службі фінансового моніторингу та зменшення навантаження на фонд оплати праці.
Читайте також: Топ-3 схеми ухиляння від сплати податків: як їх змінила війна і боротьба з «тінню»
Коментарі - 2