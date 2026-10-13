Рибне господарство відкривають для інвесторів: як новий закон змінить доступ до українських водойм

Верховна Рада ухвалила закон про стимулювання економічного розвитку рибного господарства, який має відкрити галузь для приватних інвестицій і спростити запуск проєктів із вирощування риби. Як пише Інтерфакс Україна, бізнес зможе претендувати на використання визначених ділянок водойм через відкриті електронні аукціони, без необхідності відводити під них окрему земельну ділянку водного фонду.

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Як закон має відкрити рибне господарство для інвестицій

Документ запроваджує нову модель залучення приватного капіталу для розвитку аквакультури — вирощування риби та інших водних організмів у контрольованих умовах — і товарного рибництва. Також передбачено можливості для розвитку марикультури, тобто вирощування водних організмів у морському середовищі.

Ключова зміна — доступ до визначених акваторій за результатами прозорих електронних аукціонів. Інвестор зможе отримати право на реалізацію проєкту через договір, не проходячи процедуру відведення окремої земельної ділянки водного фонду та встановлення її меж на місцевості. Натомість використовуватимуть визначені координатами ділянки водного простору.

Такий підхід має зробити запуск рибницьких господарств простішим і зрозумілішим для бізнесу. Відкриті торги також повинні забезпечити рівніші умови для учасників ринку та знизити корупційні ризики.

Закон передбачає й можливість використовувати державні та комунальні земельні ділянки в прибережній захисній смузі площею до 0,1 га без зміни їхнього цільового призначення. Це дозволить розміщувати обладнання та тимчасові споруди, необхідні для роботи господарств.

Які можливості отримає бізнес

Нові правила можуть дати поштовх для створення рибницьких підприємств, модернізації наявних господарств і збільшення виробництва вітчизняної рибної продукції.

Зокрема, бізнес отримає можливість:

Залучати інвестиції у вирощування риби на визначених ділянках водойм, плануючи роботу на тривалий період.

Розвивати аквакультуру та марикультуру, використовуючи природний потенціал українських водойм і морських акваторій.

Створювати виробничу інфраструктуру для вирощування та утримання водних біоресурсів.

Планувати довгострокові проєкти завдяки зрозумілим правилам доступу до ресурсів і договірному механізму.

Створювати робочі місця в прибережних і сільських громадах, де рибне господарство може стати одним із джерел економічної активності.

Очікується, що розвиток власного виробництва допоможе збільшити пропозицію української риби, зменшити залежність від імпорту та посилити продовольчу безпеку.

Які водойми не можна буде передавати інвесторам

Закон передбачає обмеження, покликані захистити водні ресурси та суспільні інтереси. Не всі водойми зможуть стати об'єктами інвестиційних проєктів.

Зокрема, обмеження стосуватимуться водних об'єктів, які вже орендують відповідно до Водного кодексу, водосховищ питних водозаборів у першому поясі санітарної охорони, водойм природно-заповідного фонду, де заборонена відповідна діяльність, та окремих інших об'єктів із визначеними умовами використання.

Для кожного потенційного об'єкта передбачено підготовку науково-біологічного обґрунтування. Воно має допомогти оцінити можливості використання водойми та ризики для водних біоресурсів.

Також запроваджується державний контроль за виконанням інвестиційних зобов'язань і моніторинг використання водних ресурсів. Окремі запобіжники мають перешкоджати надмірній концентрації водойм у руках одного користувача.

Водночас закон передбачає збереження вільного доступу громадян до водойм загального користування.

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Коли почнуть діяти нові правила

13 жовтня 2026 року парламент ухвалив закон у повторному другому читанні та в цілому. Наступним етапом є завершення передбаченої законом процедури набрання чинності. Тому фактичний запуск нових механізмів залежатиме від офіційного опублікування документа та встановлених ним строків.

Головна мета змін — зробити рибне господарство привабливішим для приватного капіталу, спростити доступ до водних ресурсів і створити умови для збільшення виробництва. Якщо нові механізми працюватимуть належним чином, вони можуть стати основою для розширення української аквакультури, створення робочих місць і зменшення залежності ринку від імпортної риби.

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