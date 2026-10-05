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5 жовтня 2026, 10:01

Наркокортелі знайшли нову «валюту» для розрахунків — морські огірки

Високий попит у Китаї перетворив морських огірків на дорогий і ліквідний товар. Злочинні мережі використовують їх не лише для заробітку на нелегальному промислі, а й для транскордонних розрахунків поза банківською системою. Про це йдеться в розслідуванні Foreign Policy.

Високий попит у Китаї перетворив морських огірків на дорогий і ліквідний товар.
Морські огірки, які в Азії вважаються делікатесом і можуть коштувати до $3 тис. за кілограм, стали своєрідним платіжним інструментом у міжнародних кримінальних схемах.
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Морські огірки, які в Азії вважаються делікатесом і можуть коштувати до $3 тис. за кілограм, стали своєрідним платіжним інструментом у міжнародних кримінальних схемах. Зокрема, ними розраховуються за постачання хімічних речовин до Мексики.

Як працює схема

Економіка цього бізнесу тримається на великій різниці між вартістю морських огірків у місцях вилову та ціною на азійських ринках. Особливо високий попит існує в Китаї, де окремі види вважаються статусним продуктом.

Це зробило морських огірків зручним товаром для тіньових транскордонних розрахунків: вони мають високу вартість відносно ваги, їх можна зберігати та перевозити після сушіння, а на кінцевому ринку є стабільний попит.

Foreign Policy описує справу Сезара Далео, який виступав посередником між китайськими постачальниками хімічних речовин та мексиканськими наркокартелями.

Хімічні прекурсори рухалися з Китаю до Мексики, тоді як одним зі способів оплати у зворотному напрямку були морські огірки. Таким чином учасники схеми могли проводити частину розрахунків без традиційних банківських переказів.

У 2014−2016 роках Далео щонайменше 80 разів оплачував контрабандне перевезення до США сушених морських огірків виду Isostichopus fuscus. Сукупна вартість товару перевищила $250 тис.

У 2017 році Далео затримали під час операції американських правоохоронців. У 2019 році його засудили до 30 місяців ув'язнення.

Чому картелі зацікавилися морськими огірками

Висока маржинальність промислу привернула увагу мексиканської організованої злочинності. За даними Foreign Policy, протягом останніх двох десятиліть у цей ринок проникли, зокрема, Sinaloa Cartel та Jalisco New Generation Cartel.

Їхня роль не обмежується безпосереднім нелегальним виловом. Кримінальні структури можуть контролювати ланцюг між рибалками та покупцями, фактично виконуючи функцію оптових посередників.

Особливо прибутковим промисел був на мексиканському півострові Юкатан. У період високого попиту окремий рибалка міг заробляти понад $1,6 тис. на день.

Масштабний вилов призвів до виснаження популяції. До 2019 року мексиканська влада закрила легальний промисел у відповідних районах, однак дефіцит пропозиції лише збільшив економічні стимули для браконьєрства.

За даними, які наводить Foreign Policy, скорочення популяцій зафіксували у 81% досліджених промислів морських огірків. Кількість їх вилучень на південному кордоні США з 2018 року більш ніж подвоїлася.

Тіньовий ринок працює не лише в Мексиці

Схожа економічна модель сформувалася в Південній Азії. В Індії вилов морських огірків заборонений із 2001 року, тоді як у сусідній Шрі-Ланці він дозволений. Різниця в регулюванні створює можливість для контрабанди: незаконно виловлений в Індії товар перевозять до Шрі-Ланки, після чого він може потрапляти до легальних експортних каналів.

У лютому 2026 року військово-морські сили Шрі-Ланки вилучили 685 кг оброблених морських огірків, які, ймовірно, походили з Індії. Під час іншої операції індійська берегова охорона конфіскувала 145 кг товару вартістю понад $60 тис.

Кінцевими ринками для продукції залишаються насамперед Китай і Гонконг, а також Тайвань, Сінгапур і Малайзія.

Китай уже виробляє сотні тисяч тонн

Високі ціни стимулюють не лише браконьєрство. Китай паралельно створив великий легальний сектор аквакультури морських огірків.

Станом на 2022 рік площа таких господарств у країні сягнула близько 250 тис. га. У 2023 році Китай виробив майже 300 тис. тонн морського огірка Apostichopus japonicus.

Проте масштабне легальне виробництво поки не ліквідувало чорний ринок. Причина — значна різниця у вартості окремих видів і стійкий попит на дикі морські огірки.

Для організованої злочинності цей товар має ще одну перевагу: його можна використовувати як форму товарного взаєморозрахунку. Замість міжнародного грошового переказу одна сторона передає високоліквідний товар, який інша сторона продає на своєму ринку та отримує гроші вже всередині потрібної юрисдикції.

Саме ця властивість перетворює нелегальний промисел із проблеми браконьєрства на частину ширшої фінансової інфраструктури транснаціональної злочинності.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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