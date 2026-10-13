Українські ФОП у Польщі зіткнулися з обмеженнями на найм іноземців: які є варіанти

Іноземці, зокрема громадяни України, які ведуть у Польщі індивідуальну господарську діяльність — JDG, можуть мати обмеження щодо прямого найму працівників-іноземців, якщо для їхнього працевлаштування потрібні спеціальні документи через центр зайнятості або воєводу. Про це повідомляє міжнародна агенція з працевлаштування Gremi Personal.

Іноземці, зокрема громадяни України, які ведуть у Польщі індивідуальну господарську діяльність — JDG, можуть мати обмеження щодо прямого найму працівників-іноземців

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За даними компанії, проблема стосується, зокрема, українських підприємців, які хочуть працевлаштовувати співвітчизників зі статусом PESEL UKR або громадян інших країн поза ЄС.

Кого не можна оформити за стандартними процедурами

Як пояснюють у Gremi Personal, для окремих підприємців-JDG можуть бути недоступними процедури працевлаштування іноземців через powiadomienie, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy або zezwolenie na pracę.

Водночас вони можуть без обмежень наймати громадян Польщі, країн ЄС, Європейської економічної зони та Швейцарії, а також іноземців, які вже мають повний доступ до польського ринку праці — наприклад, на підставі постійного проживання або статусу довгострокового резидента ЄС.

Які є альтернативи

У Gremi Personal називають три основні варіанти.

Перший — створення sp. z o.o., аналога українського ТОВ. Однак така форма бізнесу передбачає додаткові адміністративні, бухгалтерські та фінансові витрати.

Другий — співпраця з іноземними підприємцями за договорами B2B. Такий формат можливий лише за умови реальної самостійності виконавця. Якщо фактично відносини мають ознаки трудових, B2B-модель може бути поставлена під сумнів.

Третій варіант — співпраця з агенцією тимчасового працевлаштування. У такому випадку саме агенція стає офіційним роботодавцем іноземця, оформлює необхідні документи, сплачує податки та внески до ZUS, а підприємець користується послугами працівника на підставі договору з агенцією.

Які обмеження діють для тимчасової роботи

Для тимчасової праці діють окремі правила щодо характеру та тривалості роботи.

Загальний ліміт становить 18 місяців протягом 36 місяців для одного працівника в одного роботодавця-користувача. Крім того, тимчасовим працівникам не можна доручати роботи, які законодавство відносить до особливо небезпечних.

У Gremi Personal радять перед укладенням договору перевіряти, чи внесена агенція до реєстру KRAZ, чи має вона необхідні повноваження для роботи з іноземцями та чи може легально оформити конкретного працівника.

Скільки українців ведуть бізнес у Польщі

За даними Польського економічного інституту, у 2022−2025 роках українці зареєстрували в Польщі 109,1 тис. JDG.

Лише у 2025 році було відкрито 31,4 тис. таких бізнесів. Найчастіше українські підприємці працювали у будівництві — 24%, а також у телекомунікаціях і комп’ютерному програмуванні — 13%.

За оцінкою Deloitte та УВКБ ООН, економічний внесок українських біженців у 2025 році становив близько 2,4% ВВП Польщі, або приблизно 94 млрд злотих. Рівень їхньої зайнятості зріс до 76% проти 69% роком раніше.

У Gremi Personal зазначають, що можливість легально залучати іноземних працівників важлива як для розвитку українського бізнесу в Польщі, так і для доступу самих українців до роботи.