Пенсії в Україні: частка пенсіонерів із виплатами понад 5 і 10 тисяч гривень зросла за рік

Ще рік тому найчисленнішу групу серед українських пенсіонерів становили ті, хто отримував від 3 до 4 тисяч гривень: таких було 32%. Тепер їхня частка скоротилася до 24%, а найбільшою стала група з виплатами від 5 до 10 тисяч гривень: 37% проти 29% торік, повідомив Пенсійний фонд.

За рік група пенсіонерів із виплатами від 5 до 10 тисяч гривень зросла з 29% до 37%

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Усього в Україні 10 мільйонів пенсіонерів. Рік тому найчисленнішою групою були пенсіонери з виплатами від 3 до 4 тисяч. Втім, жовтневі «знімки» пенсійної картини, зроблені з різницею в рік (станом на 1 жовтня 2026 і 1 жовтня 2025 року), показують зміни. За даними ПФУ, пенсіонерів з вищими виплатами побільшало.

Зсув відбувся по всій шкалі. Групу з найвищими пенсіями, понад 10 тисяч гривень, за рік поповнили: її частка зросла з 15,05% до 19,02%. З іншого боку шкали — рух зворотний. Пенсіонерів із виплатами від 4 до 5 тисяч гривень стало менше: 17,16% проти 20,58% торік. Найменша група з пенсією до 3 тисяч гривень майже не зрушила з місця: 3,40% проти 3,66%.

Якщо усереднити, то, за даними фонду, середня пенсія в країні становить 7287,81 гривні. Окремо порахували тих, хто, отримуючи пенсію, продовжує працювати. Таких 2,8 мільйона, і їхня середня пенсія вища: 8019,18 гривні.

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Які пенсії в Україні призначають найчастіше?

Переважно за віком: такі пенсії мають 72,25% пенсіонерів.

Ще 15,12% отримують пенсію по інвалідності.

Близько 7,10% — через втрату годувальника.

Решта виплат трапляється рідше. За вислугу років пенсію призначено 5,00% пенсіонерів, соціальну — 0,49%, а довічне утримання суддів — 0,04%.