За даними Державної митної служби України, за дев’ять місяців 2026 року митники тимчасово вилучили товари та інші предмети правопорушень на 568 млн грн. Серед них найбільше промислової продукції — на 400 млн грн. Такі заходи застосували у 3 417 справах про порушення митних правил.
Митники вилучили товарів на 568 млн грн: що найчастіше ставало предметом порушень
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Зокрема, митники вилучили:
-
Промислові товари — на 400 млн грн.
-
Продовольчі товари — на 97 млн грн.
-
Транспортні засоби — на понад 65 млн грн.
-
Валюту — на 6 млн грн.
Штрафи та судові рішення
У 837 справах митниці застосували адміністративні стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 36 млн грн. До державного бюджету стягнули 45 млн грн, зокрема за справами, розглянутими в попередні періоди.
Ще 5 209 справ про порушення митних правил на суму понад 2,6 млрд грн митниці передали на розгляд судів.
За результатами судового розгляду справ, зокрема відкритих у попередні роки, суди наклали стягнення у вигляді конфіскації товарів і штрафів на суму понад 10 млрд грн.
Читайте також: 400 млрд грн для бюджету-2027: Гетманцев пояснив, звідки взяти гроші
Кількість митних порушень зросла на 13%
Загалом за січень-вересень 2026 року митні органи виявили 8 275 порушень митних правил на суму понад 3 млрд грн.
Порівняно з аналогічним періодом 2025 року кількість виявлених порушень збільшилася на 13%.
Як ми писали, Держбюджет отримав у вересні майже 193 млрд грн: скільки дали податки, митниця та гранти
Коментарі