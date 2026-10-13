Митники вилучили товарів на 568 млн грн: що найчастіше ставало предметом порушень

За даними Державної митної служби України, за дев’ять місяців 2026 року митники тимчасово вилучили товари та інші предмети правопорушень на 568 млн грн. Серед них найбільше промислової продукції — на 400 млн грн. Такі заходи застосували у 3 417 справах про порушення митних правил.

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зокрема, митники вилучили:

Промислові товари — на 400 млн грн.

Продовольчі товари — на 97 млн грн.

Транспортні засоби — на понад 65 млн грн.

Валюту — на 6 млн грн.

Штрафи та судові рішення

У 837 справах митниці застосували адміністративні стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 36 млн грн. До державного бюджету стягнули 45 млн грн, зокрема за справами, розглянутими в попередні періоди.

Ще 5 209 справ про порушення митних правил на суму понад 2,6 млрд грн митниці передали на розгляд судів.

За результатами судового розгляду справ, зокрема відкритих у попередні роки, суди наклали стягнення у вигляді конфіскації товарів і штрафів на суму понад 10 млрд грн.

Читайте також: 400 млрд грн для бюджету-2027: Гетманцев пояснив, звідки взяти гроші

Кількість митних порушень зросла на 13%

Загалом за січень-вересень 2026 року митні органи виявили 8 275 порушень митних правил на суму понад 3 млрд грн.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року кількість виявлених порушень збільшилася на 13%.

Як ми писали, Держбюджет отримав у вересні майже 193 млрд грн: скільки дали податки, митниця та гранти



