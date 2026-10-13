Інвестиції в ШІ можуть перевершити вкладення в залізниці та електромережі: МВФ попередив про загрозу для молоді

Витрати на розвиток ШІ як частка світового ВВП можуть перевищити історичні інвестиції в будівництво залізниць або електромереж. Про це, як пише Decrypt, заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час щорічних зборів МВФ і Світового банку в Бангкоку.

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Водночас технологія здатна вплинути приблизно на 40% робочих місць у світі, причому найбільші ризики виникають для молоді, яка лише починає кар'єру.

ШІ підтримує світову економіку, попри енергетичну кризу

За словами Георгієвої, масштабні вкладення в інфраструктуру штучного інтелекту допомагають світовій економіці зберігати темпи зростання, попри подорожчання енергоносіїв та інші глобальні ризики.

13 жовтня МВФ опублікував оновлений прогноз, згідно з яким світова економіка зросте на 3,1% у 2026 році та на 3,4% у 2027-му. У липневому прогнозі очікуване зростання на поточний рік становило 3%. Фонд пояснює поліпшення оцінки, зокрема, значними інвестиціями в інфраструктуру ШІ. Водночас прогноз на 2026 рік залишається нижчим за темп зростання світової економіки у 2025 році, який становив 3,5%.

Найбільше від технологічного буму виграють країни, які виробляють обладнання для систем штучного інтелекту, зокрема азійські економіки. За оцінкою Георгієвої, розвиток ШІ може щороку додавати від 0,5 до 1 відсоткового пункту до зростання розвинених економік Азії, а для країн, що розвиваються, цей ефект може становити 0,2−0,8 відсоткового пункту.

Масштаби інвестицій уже настільки значні, що обладнання для ШІ та пов’язані технологічні товари становлять понад 10% світової торгівлі товарами. Георгієва також наголосила, що інвестиції в ШІ у відношенні до світового ВВП можуть перевершити вкладення, які історично спрямовували на будівництво залізниць або електромереж. Це порівняння масштабів інвестицій, а не твердження про вже досягнуте перевищення.

Штучний інтелект може змінити 40% робочих місць у світі

Водночас Георгієва назвала штучний інтелект «цунамі, що повільно насувається», яке поступово змінюватиме структуру зайнятості.

За оцінками МВФ, у довгостроковій перспективі ШІ може вплинути приблизно на 40% робочих місць у світі. У розвинених економіках цей показник сягає близько 60%, тоді як у країнах із низькими доходами — приблизно 23%.

Важливо, що «вплинути» не означає автоматично знищити всі ці робочі місця. ШІ може виконувати частину завдань замість людини, змінювати її функції, знижувати попит на певні професії або, навпаки, підвищувати продуктивність праці. Проте швидкість технологічних змін створює ризик, що працівники не встигатимуть пристосовуватися до нових вимог.

Чому молодим людям буде складніше знайти першу роботу

Особливе занепокоєння МВФ викликає становище молоді, яка виходить на ринок праці. Причина — автоматизація типових завдань, з яких часто починається професійна кар'єра.

На стартових посадах працівники зазвичай виконують рутинну роботу: обробляють інформацію, готують типові документи, працюють із даними або допомагають старшим колегам. Частину таких завдань уже здатні виконувати системи ШІ.

Якщо компанії автоматизуватимуть цю роботу, їм може знадобитися менше початківців. У результаті випускникам буде складніше отримати перший досвід, а без нього — перейти на вищі посади. Президент Сінгапуру Тарман Шанмугаратнам, який також виступав на заході, заявив, що попит на першу роботу для випускників уже знижується.

Це може змінити традиційну модель кар'єрного розвитку: раніше молоді спеціалісти опановували професію на простих завданнях, поступово переходячи до складніших. Якщо частину початкових функцій перебере ШІ, роботодавцям і системі освіти доведеться шукати інші способи підготовки кадрів.

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Розрив між країнами може збільшитися

Ще один ризик — нерівномірний розподіл вигод від технологічного буму. Економіки, які виробляють обладнання для ШІ, мають розвинену цифрову інфраструктуру та кваліфікованих працівників, отримують більше переваг. Натомість країни, які залишаються поза технологічними ланцюгами, ризикують відставати.

МВФ попереджає, що без належної підготовки працівників і реформ в освіті штучний інтелект може посилити нерівність як між країнами, так і всередині суспільств.

Отже, ШІ стає одночасно джерелом економічного зростання та серйозним випробуванням для ринку праці. Для урядів ключовим завданням буде не лише залучати технологічні інвестиції, а й допомогти людям здобувати навички, які залишатимуться затребуваними в умовах автоматизації.

Як ми писали, Трамп оголосив «ворогами» тих, хто називає ШІ штучним інтелектом

