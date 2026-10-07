Бульбашка ШІ може луснути: Рей Даліо назвав головний ризик

Штучний інтелект є «класичною бульбашкою», яка наближається до точки схлопування, заявив засновник Bridgewater Associates Рей Даліо на конференції Forbes Global CEO в Сінгапурі. Про це пише Bloomberg.

Штучний інтелект є «класичною бульбашкою», яка наближається до точки схлопування.

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Що говорить Даліо

Даліо зазначив, що ШІ-проєкти фінансуються за рахунок величезних обсягів позикових коштів, і в міру подальшого зростання ставок настане момент, коли бульбашка почне лопатися.

«Ми знаходимося в тій частині циклу, яка передує цьому, але вже наближається до нього. Думаю, ми близькі до цього», — сказав засновник Bridgewater.

Він назвав інші чинники, здатні спровокувати крах ШІ-ринку. Серед них — податки на великий капітал та спроби інвесторів зафіксувати нереалізований прибуток у готівці.

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«Всі кажуть: „я коштую $1 млрд“, але спробуйте витратити ці гроші. Щоб їх витратити, потрібно продати багатство заради отримання грошей — і саме на цьому міхура зазвичай проколюється», — пояснює Даліо.

Коментарі прозвучали на тлі того, як технологічні гіганти витрачають сотні мільярдів доларів на ІІ, дедалі активніше залучаючи для цього борги, при цьому зростання всього ринку забезпечується лише вузьким колом акцій, зазначає Bloomberg.

Прибутковість облігацій у всьому світі досягла максимумів за кілька десятиліть, що підвищує вартість залучення коштів для масштабних інвестицій у ШІ-інфраструктуру.

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Незважаючи на це, оцінки компаній продовжують зростати: цього тижня оптимістичні очікування корпоративної звітності IT-сектору вивели індекси S&P 500 і Nasdaq 100 на рекордні рівні.