Україна запровадила санкції проти п’яти криптоплатформ

Україна запровадила санкції проти п’яти криптовалютних платформ: RAPIRA, ABCEX, Aifory Pro, WhiteBird і MarketCoin.io. Відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 30 вересня 2026 року введено в дію указом президента № 1037/2026 від 11 жовтня, пише Incrypted.

Україна запровадила санкції проти п’яти криптовалютних платформ: RAPIRA, ABCEX, Aifory Pro, WhiteBird і MarketCoin.io.

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Чому ввели санкції

Згідно з рішенням, санкції застосували за пропозицією Національного банку України. Вони передбачають припинення надання електронних комунікаційних послуг і блокування доступу до вебресурсів платформ на території України.

До переліку увійшли п’ять компаній, зареєстрованих у різних юрисдикціях:

RAPIRA (Rapira Group) — Грузія;

ABCEX (Nueva Cryptologia) — Сальвадор;

Aifory Pro (SOOTY LLC) — Маршаллові Острови;

WhiteBird — Білорусь;

MarketCoin.io — Таїланд.

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Обмеження встановлено на 10 років. Вони охоплюють блокування сайтів rapira.net, abcex.io, aifory.pro, whitebird.io та marketcoin.io, а також їхніх аналогів.

Крім того, санкції передбачають обмеження доступу до визначених у документі Telegram-каналів, пов’язаних із відповідними сервісами.

У санкційному переліку щодо цих п’яти платформ не передбачено окремого заходу у вигляді блокування активів. Основні обмеження стосуються доступу до онлайн-ресурсів сервісів та використання електронних комунікаційних мереж.

РНБО також доручила Кабінету Міністрів України спільно зі Службою безпеки України та Національним банком забезпечити реалізацію санкцій і моніторинг їхньої ефективності.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про запроваджені обмеження й порушити питання щодо застосування аналогічних заходів.