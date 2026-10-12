àбанк виплачує 1000 ₴ новим клієнтам за переведення пенсії

àбанк запустив акцію для нових клієнтів, які переводять отримання пенсії до банку. У межах акції клієнт отримає 1000 ₴ після першого зарахування пенсії на картку.

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Акція діє з 8 жовтня до 31 грудня 2026 року та поширюється на клієнтів, які раніше не були клієнтами àбанку.

Щоб взяти участь в акції, необхідно:

відкрити картку «Жовта» у відділенні àбанку;

подати у відділенні банку заяву на переведення пенсії до àбанку;

отримати перше зарахування пенсії на картку.

Після першого зарахування пенсії банк автоматично нараховує винагороду. На рахунок кешбеку нараховується 1298.70 ₴, а після сплати податків на картковий рахунок фактично зараховується 1000 ₴ .

Кошти нараховуються протягом 24 годин після першого зарахування пенсії.

Щоб скористатися пропозицією, звертайтеся до найближчого відділення àбанку. Перелік відділень доступний за посиланням:

https://a-bank.com.ua/branches

Ми хочемо, щоб отримувати пенсію було не лише надійно, а й вигідно. 💛 1000 ₴ після першого зарахування пенсії — приємний бонус для тих, хто обирає àбанк.

Звертайтеся до найближчого відділення — допоможемо відкрити картку, перевести пенсію та оформити все просто й без зайвих клопотів.

Про àбанк

àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,4 млн клієнтів, і ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Банк постійно розвивається, створює інноваційне фінансове середовище, пропонуючи найбільш технологічні рішення. Однією зі стратегічних цілей банку є сприяння розвитку підприємництва України шляхом надання фінансових послуг. àбанк продовжує втілювати свою місію через підтримку українського бізнесу та участь у державних програмах.