Бюджет недоотримав 50 млрд грн: Марченко назвав головні причини

За січень-вересень 2026 року загальний фонд державного бюджету недоотримав майже 50 млрд грн запланованих доходів. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За січень-вересень 2026 року загальний фонд державного бюджету недоотримав майже 50 млрд грн запланованих доходів.

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За його словами, 32 млрд грн із цієї суми припали лише на серпень-вересень.

Економіка майже не зросла

Марченко зазначив, що за підсумками дев’яти місяців економіка України показала майже нульовий приріст реального ВВП.

За оцінкою Мінфіну, до кінця року загальна сума недоотриманих податкових платежів може зрости приблизно до 70 млрд грн.

Чому бюджет недоотримує доходи

Серед основних причин у Мінфіні називають російські обстріли бізнесу, знищення складів, блокування морських маршрутів та погіршення споживчих настроїв.

Усе це тисне на ділову активність і, відповідно, на податкові надходження до бюджету.

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Інфляція прискорюється

Додатковим фактором залишається зростання витрат бізнесу та порушення ланцюгів постачання.

У вересні споживчі ціни зросли на 2,1% за місяць, а річна інфляція прискорилася до 10%.

Таким чином, бюджет одночасно стикається зі слабшим економічним зростанням, недобором доходів і посиленням інфляційного тиску.

Як писав раніше «Мінфін», споживчі ціни в Україні у вересні 2026 року зросли на 2,1% після підвищення на 0,1% у серпні та 0,3% у липні.