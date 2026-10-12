Києву потрібно близько 620 мобільних укриттів, але планують закупити лише 14: справа дійшла до суду

Як повідомляють Новини.LIVE, Київська міська прокуратура подала позов проти КМДА та Київської міської ради через відсутність наземних мобільних укриттів швидкого розгортання у громадських місцях столиці.

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Прокуратура просить суд визнати бездіяльність міської влади протиправною та зобов’язати її невідкладно встановити такі споруди, зокрема біля зупинок громадського транспорту, у парках і скверах.

Чому прокуратура звернулася до суду

У прокуратурі наголошують, що під час російських обстрілів люди можуть загинути просто на вулиці, якщо не встигають дістатися до метро або стаціонарного укриття.

Створення та утримання фонду захисних споруд цивільного захисту належить до обов’язків місцевої влади. За позицією прокуратури, відсутність мобільних укриттів у місцях масового перебування людей свідчить про невиконання цих обов’язків.

Суд уже відкрив провадження у справі. Тобто вимоги прокуратури ще мають розглянути по суті.

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Київ планує закупити 14 укриттів замість 50

Питання мобільних укриттів у столиці загострилося на тлі дискусії про виконання планів стійкості. Раніше повідомлялося, що замість 50 укриттів, які міський голова Віталій Кличко обіцяв встановити до кінця року, Київ планує закупити лише 14. Водночас місту, за наведеними оцінками, потрібно близько 620 таких споруд.

Минулого тижня президент України також заявляв про невиконання київською владою значної частини необхідних заходів за планами стійкості.

Тепер суд має розглянути вимогу прокуратури щодо встановлення мобільних укриттів у громадських місцях столиці.

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