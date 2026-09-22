У Києві кожен п’ятий будинок ще не готовий до зими: скільки вже отримали акти

У Києві 18% житлових будинків, якими управляють комунальні керуючі компанії, ще не отримали акти готовності до опалювального сезону. Наразі відповідні документи є у 82% таких будинків. Про це Новини.LIVE повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.



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Як заявив чиновник, акт готовності видають після перевірки внутрішньобудинкових систем та усунення виявлених під час підготовки до зими недоліків. Таким чином, його наявність свідчить про завершення необхідних підготовчих робіт у будинку.

Управителів закликали завершити підготовку

У КМДА закликали комунальних управителів завершити всі роботи до початку опалювального сезону.

Водночас міська влада окремо звернула увагу на будинки, якими управляють ОСББ, житлово-будівельні кооперативи та інші управителі.

Скільки таких будинків уже отримали акти готовності до зими, у КМДА наразі не уточнили. Але оприлюднені 82% стосуються саме будинків, які перебувають в управлінні комунальних керуючих компаній. Даних про загальну готовність усього житлового фонду Києва наразі немає.



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Міська влада наголошує, що підготовчі роботи мають бути завершені до старту опалювального сезону, щоб житлові будинки могли нормально пройти осінньо-зимовий період.



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