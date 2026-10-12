До 743 тис. грн на місяць: які зарплати отримують у держорганах України

Середня зарплата у центральних органах влади з початку 2026 року помітно зросла і випередила темпи зростання середньої зарплати по країні. Про це пише голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

Середня зарплата у центральних органах влади з початку 2026 року помітно зросла і випередила темпи зростання середньої зарплати по країні.

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Як змінився розмір зарплатні

За даними Мінфіну, у січні середній рівень оплати праці в апаратах центральних органів влади становив 53,3 тис. грн. У липні середня нарахована зарплата працівників центральних органів виконавчої влади перевищила 66 тис. грн. Сам Мінфін у своєму липневому релізі наводить показник 68,22 тис. грн, водночас у низці публікацій фігурує 66,22 тис. грн.

Для порівняння, середня зарплата штатного працівника в Україні у липні становила близько 32,2 тис. грн.

У деяких держорганах зарплати перевищили 90 тис. грн

У липні середня зарплата в Антимонопольному комітеті становила близько 93 тис. грн. До установ із найвищою середньою оплатою праці також входили НКРЕКП — 121,1 тис. грн, Апарат Верховної Ради — 116 тис. грн, НАЗК — 105,2 тис. грн та Мінцифри — 95,3 тис. грн.

Мінфін застерігає, що місячні показники можуть суттєво коливатися через одноразові виплати — допомогу на оздоровлення, компенсації за невикористані відпустки та інші передбачені законодавством нарахування.

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Суддівська винагорода — до 743,55 тис. грн

Найвищі суми зафіксовані у судовій системі. У липні середня нарахована суддівська винагорода у найвищих судових органах сягала 743,55 тис. грн, тоді як у місцевих загальних судах — 120,3 тис. грн.

Показник 743,55 тис. грн більш ніж у 23 рази перевищує середню зарплату штатного працівника по Україні.

Що передбачає бюджет-2027

У проєкті державного бюджету на 2027 рік пропонується підвищити прожитковий мінімум для працездатних осіб до 3691 грн. Окремий розрахунковий показник для прокурорів, працівників держорганів зі спеціальними законами, податкових та митних органів пропонується встановити на рівні 2331 грн.

Водночас законопроєкт передбачає, що індекс споживчих цін для індексації доходів у 2027 році рахуватиметься заново із січня, а сума індексації, накопичена станом на грудень 2026 року, у січні не нараховуватиметься. Аналогічний механізм діє і у 2026 році.

Питання — у балансі видатків

Висока оплата праці у державному секторі сама по собі не означає необґрунтованих витрат: держава конкурує за кваліфікованих фахівців і має забезпечувати належний рівень винагороди.

Водночас на тлі війни, дефіциту бюджету та зростання вартості життя дискусія дедалі більше стосується балансу між фінансуванням державного апарату та захистом реальних доходів громадян від інфляції.

Саме тому зміни до системи оплати праці та індексації в бюджеті-2027 потребують оцінки не лише з погляду окремих зарплат, а й з точки зору загальної справедливості розподілу обмежених бюджетних ресурсів.

Середня зарплата в Україні

Як писав «Мінфін», середня заробітна плата в Україні у липні 2026 року становила 32 243 грн. Порівняно з червнем 2026 року показник знизився на 1,6%.

Найвищий рівень оплати праці у липні зафіксовано у Києві — 49 463 грн. Луганська область — 35 367 грн; Київська область — 33 268 грн.

Найнижчий рівень середньої зарплати зафіксовано у Чернівецькій області — 23 354 грн.