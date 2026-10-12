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12 жовтня 2026, 8:46

ЄС надасть Україні ще близько €3 млрд військової допомоги наступного тижня

Наступного тижня Україна отримає від Європейського союзу ще близько 3 мільярдів євро військової підтримки. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський.

Наступного тижня Україна отримає від Європейського союзу ще близько 3 мільярдів євро військової підтримки.
Наступного тижня Україна отримає від Європейського союзу ще близько 3 мільярдів євро військової підтримки.
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Що анонсував Зеленський

За словами президента, сьогодні він провів телефонні переговори з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

У центрі уваги цього разу були усі можливі рішення, які допоможуть посилити Україну.

«Подякував Урсулі за нещодавній транш в 1,24 мільярда євро на оборону, який уже надійшов в Україну. Вдячний за підтвердження, що ще близько 3 мільярдів євро військової підтримки будуть виділені вже наступного тижня. Це кошти, які нас посилять», — написав Зеленський.

Читайте також: Новий транш допомоги: Україна отримала від ЄС €1,2 млрд на оборону

Також глава держави наголосив, що розповів очільниці ЄК про нові ворожі удари. Так, 11 жовтня рф атакувала дроном електростанцію у Києві, внаслідок чого в багатьох районах столиці сталися знеструмлення.

«Пізніше були удари по енергообʼєктах на Харківщині. І це вже ПІСЛЯ заяви Президента Сполучених Штатів про енергетичне припинення вогню. В таких умовах надійна підтримка від наших партнерів — це реальний захист життя і гарантія, що росіяни не зможуть зламати Україну», — наголосив глава держави.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
IrishRepublican
IrishRepublican
12 жовтня 2026, 9:27
#
Хроніки Траншельванії
+
0
BigBend
BigBend
12 жовтня 2026, 10:23
#
Йшов п’ятий рік, як від України всі втомились і перестали допомагати. А також інші русняві казки.
+
0
bagration
bagration
12 жовтня 2026, 11:30
#
Це вже репарації чи ще ні?
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