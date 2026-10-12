ЄС надасть Україні ще близько €3 млрд військової допомоги наступного тижня

Наступного тижня Україна отримає від Європейського союзу ще близько 3 мільярдів євро військової підтримки. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський.

Наступного тижня Україна отримає від Європейського союзу ще близько 3 мільярдів євро військової підтримки.

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Що анонсував Зеленський

За словами президента, сьогодні він провів телефонні переговори з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

У центрі уваги цього разу були усі можливі рішення, які допоможуть посилити Україну.

«Подякував Урсулі за нещодавній транш в 1,24 мільярда євро на оборону, який уже надійшов в Україну. Вдячний за підтвердження, що ще близько 3 мільярдів євро військової підтримки будуть виділені вже наступного тижня. Це кошти, які нас посилять», — написав Зеленський.

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Також глава держави наголосив, що розповів очільниці ЄК про нові ворожі удари. Так, 11 жовтня рф атакувала дроном електростанцію у Києві, внаслідок чого в багатьох районах столиці сталися знеструмлення.

«Пізніше були удари по енергообʼєктах на Харківщині. І це вже ПІСЛЯ заяви Президента Сполучених Штатів про енергетичне припинення вогню. В таких умовах надійна підтримка від наших партнерів — це реальний захист життя і гарантія, що росіяни не зможуть зламати Україну», — наголосив глава держави.