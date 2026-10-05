Електромобілі вже займають 22% ринку ЄС: продажі зросли на 45%

У січні-серпні 2026 року в країнах Євросоюзу продали 1,64 млн нових електромобілів (BEV). Це на 45% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка батарейних електромобілів на ринку нових авто в ЄС сягнула близько 22%. Про це пише «Укравтопром».

У січні–серпні 2026 року в країнах Євросоюзу продали 1,64 млн нових електромобілів (BEV).

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Що підтримує попит

Серед головних факторів зростання попиту — поява більш доступних електромобілів і подорожчання пального.

За даними Transport & Environment, кількість доступних моделей BEV за рік збільшилася приблизно на 50%.

Розширення модельного ряду дозволило автовиробникам охопити більше цінових сегментів і зробити електромобілі доступнішими для ширшого кола покупців.

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Європейські бренди домінують у пропозиції

Майже 60% доступних моделей батарейних електромобілів у ЄС припадає на європейських автовиробників.

Частка китайських брендів становить близько 21%.

Таким чином, попри швидке посилення китайських виробників, європейські компанії поки зберігають домінуючі позиції за кількістю представлених моделей BEV на ринку ЄС.