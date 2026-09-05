Зарплати зросли на 26%, але кандидатів стало менше: де бракує кадрів

Підвищення зарплат в Україні дедалі частіше не гарантує роботодавцям збільшення кількості кандидатів. У липні 2026 року в більшості досліджених категорій медіанна зарплата зросла порівняно з минулим роком, однак кількість відгуків на вакансії або залишилася на тому ж рівні, або скоротилася. Про це пише РБК-Україна, посилаючись на OLX Робота.

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Дані OLX Робота свідчать, що найгостріше проблема проявляється у сферах, де роботодавці традиційно залежать від великої кількості працівників — виробництві, торгівлі, логістиці, сільському господарстві, сфері послуг та безпеці.

Де роботодавцям найскладніше знайти працівників

Найпомітніше скорочення кількості відгуків зафіксували у категорії «Початок кар'єри/Студенти» — на 26,3% за рік. При цьому медіанна зарплата зросла на 24,7% — із 20 тис. до 24 938 грн.

Схожа ситуація спостерігається у «Красі/фітнесі/спорті»: зарплати підвищилися на 11,3%, до 21 588 грн, але кількість відгуків зменшилася на 24,3%.

У роздрібній торгівлі, продажах та закупівлях зарплата зросла на 15,8% — до 20 850 грн, тоді як кількість відгуків скоротилася на 22,4%.

Відчутний дефіцит кандидатів спостерігається також у виробництві та робітничих спеціальностях. Тут медіанна зарплата за рік зросла одразу на 26,4% — із 22 750 до 28 750 грн. Попри це, кількість відгуків на одну вакансію знизилася на 9,4%.

Серед інших сфер, де кількість кандидатів скоротилася, — охорона та безпека (-14,7%), адміністративний персонал, HR і секретаріат (-10%), клінінг та домашній персонал (-7,5%), сільське та лісове господарство й агробізнес (-7,2%), нерухомість (-5,7%), логістика, склад і доставка (-5,1%) та СТО й автомийки (-4,5%).

Водночас у сфері освіти та перекладу кількість відгуків залишилася незмінною — 6,9 на одну вакансію. Медіанна зарплата тут за рік зросла на 20,7% — із 14 500 до 17 500 грн.

Чому навіть вища зарплата не вирішує проблему

Ситуація на ринку праці пояснюється не лише рівнем оплати. На доступність працівників впливають мобілізація, трудова міграція та демографічні зміни, які скорочують кількість потенційних кандидатів.

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Крім того, пошукачі дедалі частіше оцінюють вакансію комплексно. Важливими факторами стають можливість бронювання від мобілізації, гнучкий або гібридний графік, безпека та умови праці, стабільність роботодавця, а також можливості професійного розвитку.

Тому роботодавцям доводиться конкурувати за працівників не лише розміром зарплати. Щоб закрити вакансії, компанії розширюють коло потенційних кандидатів, інвестують у навчання та адаптацію персоналу, а також активніше залучають ветеранів, людей старшого віку та жінок до професій, де раніше їхня частка була невеликою.

Тенденція показує: український ринок праці поступово переходить від конкуренції за зарплату до конкуренції за весь пакет умов працевлаштування. Для роботодавців це означає, що простого підвищення окладу дедалі частіше недостатньо, щоб залучити потрібних фахівців.