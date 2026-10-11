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11 жовтня 2026, 12:20

Витрати на адвоката: у яких випадках держава зобов’язана повернути гроші

Людина, яку виправдали у кримінальній справі, може вимагати від держави компенсації витрат на адвоката. Верховний Суд пояснив, які витрати підлягають відшкодуванню та що потрібно довести для отримання компенсації.

Людина, яку виправдали у кримінальній справі, має право вимагати від держави компенсації коштів, витрачених на адвоката під час розслідування та судового розгляду.
Верховний Суд пояснив, коли держава має відшкодувати гроші за адвоката
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Право на компенсацію витрат на адвоката після виправдання у кримінальній справі передбачене законом. Верховний Суд наголосив, що такі витрати потрібно відшкодовувати за спеціальними правилами, а не пропорційно до частини позовних вимог, яку задовольнив суд.

Чому виник спір щодо компенсації

Позивачем був державний службовець, якого притягнули до кримінальної відповідальності, взяли під варту та відсторонили від посади. Згодом його виправдали через недоведеність вчинення кримінального правопорушення. Після набрання виправдувальним вироком законної сили чоловік звернувся до суду з позовом про відшкодування матеріальної шкоди. Він вимагав компенсувати недоотриману заробітну плату та витрати на юридичну допомогу адвокатів.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд скасував це рішення та постановив стягнути на користь позивача 109 286,27 грн недоотриманої зарплати й 64 322,50 грн витрат на адвокатів. Однак суму компенсації за юридичну допомогу апеляційний суд визначив пропорційно до задоволених позовних вимог. Верховний Суд не погодився з таким підходом.

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Що потрібно довести для компенсації

Право на відшкодування витрат на юридичну допомогу передбачає закон № 266/94-ВР про компенсацію шкоди, завданої незаконними діями органів досудового розслідування, прокуратури та суду. Він поширюється, зокрема, на випадки незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, взяття під варту та відсторонення від роботи чи посади.

Верховний Суд наголосив, що такі витрати відшкодовують за спеціальними правилами. Їх не можна прирівнювати до звичайних витрат на адвоката в цивільному процесі, які суд розподіляє між сторонами пропорційно до задоволених позовних вимог.

Компенсація може стосуватися юридичної допомоги як під час досудового розслідування, так і під час судового розгляду кримінальної справи. Для її отримання потрібно документально підтвердити суму витрат і довести їхній зв'язок із конкретним кримінальним провадженням.

Суд має перевірити договори з адвокатами, документи про оплату, розрахунки та інші докази. Також суд має перевірити, чи відповідає заявлена сума компенсації фактичним витратам.

Чому витрати на адвокатів розглядатимуть повторно

Верховний Суд підтримав рішення апеляційного суду щодо відшкодування позивачу недоотриманої заробітної плати за період, протягом якого через кримінальне провадження він не міг працювати на своїй посаді. Однак щодо компенсації витрат на адвокатів суд виявив недоліки.

Апеляційний суд не перевірив належним чином документи про оплату юридичної допомоги та не з’ясував, чи стосувалися заявлені витрати саме цього кримінального провадження і чи була їхня сума обґрунтованою.

Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду в частині відшкодування витрат на правничу допомогу та направив справу в цій частині на новий розгляд. Тепер апеляційний суд має повторно оцінити докази й вирішити питання про компенсацію.

Довідково

Постанова Верховного Суду від 1 вересня 2026 року у справі № 522/1821/23 (провадження № 61−13672св25).

Повний текст постанови — в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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