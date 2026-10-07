Від $4 до $10 млрд: у Мінекономіки порахували, скільки бізнес може втратити від ударів РФ цього року

Росія методично б'є по підприємствах, які дають економіці стабільність і податки. За оцінкою Мінекономіки, цього року прямі руйнування й збитки корпоративного бізнесу можуть сягнути $4−10 млрд.

Удари РФ по бізнесу можуть коштувати до $10 млрд за рік

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Йдеться саме про фіксовані активи підприємств — будівлі, конструкції та обладнання. Оцінку в міністерстві отримали за кількома моделями після консультацій із бізнесом, аналітичними центрами та експертами. Про це заступник міністра економіки та довкілля Єгор Перелигін розповів у подкасті «Що з економікою?» Центру економічної стратегії.

За його словами, оцінка не охоплює великі державні інфраструктурні об'єкти. Йдеться про підприємства, від яких залежить повсякденне життя людей, зокрема виробників продуктів харчування і ліків, логістичні та енергетичні компанії.

Для порівняння Перелигін нагадав, що загальна потреба України у відновленні, за оцінкою RDNA5, становить $588 млрд.

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Нової універсальної програми ще немає

Мінекономіки розробляє механізм страхування воєнних ризиків для підприємств. У проєкті бюджету на 2027 рік, за словами Перелигіна, на нові компенсації передбачили майже 60 млрд грн.

Остаточної моделі та її параметрів поки немає. За основу планують взяти механізм постанови № 1541, яка вже діє. Її оператор — Експортно-кредитне агентство. Чинна програма передбачає компенсацію до 30 млн грн і до 3 млн грн страхових премій. За словами Перелигіна, за першою компонентою вже подали понад 700 заявок.

Нову програму хочуть поширити на всю Україну і поступово замінити нею № 1541. За оцінкою Перелигіна, перехід може зайняти близько року-півтора. Якщо новий механізм не запрацює, чинна програма продовжить діяти для прифронтових регіонів, Києва та Київської області.

Як може працювати нове страхування

Остаточної моделі ще немає. За робочим варіантом, який описав Перелигін, підприємство подаватиме заявку до ЕКА та сплачуватиме страхову премію. Наразі розглядається ставка близько 2% на рік від суми страхування.

Робочий ліміт покриття — до $10 млн на підприємство. За ставкою 2% максимальна річна премія становила б $200 тис.

Втім, ці параметри не затверджені: ліміт може змінитися, а ставка, за словами Перелигіна, може становити і 3%.

Держава має покривати перший рівень збитків, після чого до наступних рівнів зможуть долучатися приватні страховики та перестраховики.

За словами Перелигіна, приватний ринок наразі неохоче бере на себе воєнні ризики, а близько 90% прийнятого ризику страховики передають на перестрахування за кордон. Для підприємств на лівому березі Дніпра такі пропозиції особливо складно знайти, а їхня вартість може становити 8−12%.

Державне покриття першого збитку, за задумом Мінекономіки, має здешевити наступні рівні страхування. Перелигін навів приклад чинної програми, де в окремих випадках ціна страхування, за його словами, знижувалася приблизно з 4% до 1,5%. Точних цифр він не пам'ятає.

Що може покривати програма

Остаточного переліку активів також немає. За робочою концепцією, програма має охоплювати ключові фіксовані активи виробників, енергогенерацію та енергорозподіл, логістику, дистрибуцію, ритейл-центри та паливний комплекс.

Товари на складах, найімовірніше, не покриватимуться: застрахувати можна буде сам склад, але не продукцію або сировину всередині.

Звідки планують взяти гроші

Мінекономіки розглядає створення щорічного пулу обсягом від $1 млрд до $4 млрд. За розрахунками міністерства, один додатковий відсотковий пункт ПДВ може дати $1−1,2 млрд — приблизно чверть-третину потрібної суми.

Решту планують залучати від донорів і міжнародних партнерів, зокрема через макрофінансову допомогу. Серед інших можливих джерел Перелигін назвав санкційні активи та пільгове кредитування.

Підвищення ПДВ з 20% до 21% є пропозицією Мінекономіки, а не ухваленим рішенням. За словами Перелигіна, міністерство розглядає його як тимчасове — на період дії воєнного стану. Як саме це оформлять і коли ставку повернуть до 20%, поки не визначено.

Міністерство оцінює, що підвищення ПДВ на один відсотковий пункт може збільшити споживчу інфляцію на 0,6−0,8%, найбільш реалістично — приблизно на 0,8%.

Що буде з чинними програмами

Наразі для страхування воєнних ризиків діє постанова № 1541. Мінекономіки планує згодом замінити її новою універсальною програмою.

Окремо для великого бізнесу діє постанова № 594. Вона передбачає здешевлення кредитів на 5,5 відсоткового пункту. За словами Перелигіна, підприємство може отримати через банківську систему кредит до 1 млрд грн на строк до семи років. Він також назвав ліміт у €25 млн, але застеріг, що не впевнений у цій цифрі.

За оцінкою Перелигіна, після компенсації частини ставки такий кредит зараз коштує близько 10%. Кошти можна використовувати для відновлення, релокації або будівництва.

Постанова № 594 є окремим механізмом і не входить до нової програми страхування.

Перелигін висловив упевненість, що фінансування для обох програм знайдеться, оскільки їх розглядають як базову потребу для підтримки економіки у 2027 році.