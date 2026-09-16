Проєкт бюджету-2027: понад 131 млрд грн доходів залежать від збільшення податків

Верховна Рада вже розглядає проєкт Держбюджету на 2027 рік. Понад 131 млрд грн його доходів залежать від рішень, яких парламент ще не ухвалив, зокрема від підвищення ПДВ та акцизів. Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповідає , на що уряд планує витратити понад 8 трлн грн, звідки має надійти фінансування та які новації передбачає головний кошторис країни.

Проєкт Держбюджету на 2027 рік вже зареєстрований у Раді (№ 16000). Пояснюю, на що планується витрачати, звідки гроші та що з’являється нового.

Витрати державного Бюджету-2027 (видатки + надання кредитів + погашення боргу) уряд планує в обсязі понад 8 трлн грн, а власні ресурси (доходи без грантів + ОВДП + приватизація) — 3,7 трлн грн. Різниця — 4,3 трлн грн, і її треба покрити міжнародними коштами.

Витрати бюджету у понад 4 рази перевищують витрати до повномасштабного вторгнення.

Видатки: що змінюється

Безпека та оборона — 4,89 трлн грн. Ресурс збільшується майже на 12% проти обсягу коштів, уже затвердженого на 2026 рік. Безпека та оборона — 66,8% усіх видатків бюджету.

При цьому треба розуміти, що 35,7% (1,73 трлн грн) цих видатків — це європейські кошти на зброю і техніку, які обліковуються у спеціальному фонді бюджету, але можуть надходити в натуральній формі.

Найбільші невійськові видатки традиційні: соцзахист — 540,3 млрд грн (+72,6 млрд грн до 2026 року); обслуговування держборгу — 474,1 млрд грн (-39,1 млрд грн); освіта — 328,5 млрд грн (+50,8 млрд грн); медицина — 292,5 млрд грн (+35 млрд грн); громади й енергетика — 133,6 млрд грн.



Зокрема, на плани стійкості регіонів передбачено 60 млрд грн, на додаткову дотацію громадам, які постраждали від війни, — 30,4 млрд грн, на компенсацію різниці в тарифах — 18,2 млрд грн, на ДФРР — 2 млрд грн та інше.

Доходи: звідки гроші

1. Власні доходи

3,2 трлн грн (+265,9 млрд грн до 2026 року). Найбільше зростання доходів — за ПДВ (+167,2 млрд грн), ПДФО (+106 млрд грн через зростання грошового забезпечення військових) та акцизами (+48,7 млрд грн).

Понад 131 млрд грн із запланованих доходів з’являться, лише якщо парламент ухвалить зміни до Податкового кодексу: наприклад, збільшить ПДВ на 1 в. п. і акцизи на пальне на 4 в. п. Я особисто оцінюю такі зміни як малоймовірні.

Крім того, якщо — тут скоріше «коли» — Рада продовжить дію податку на прибуток банків у розмірі 50%, а Президент підпише закон про оподаткування цифрових платформ, то бюджет може отримати 52,5 млрд грн. Вони також закладені в бюджет.

Нарешті, від закону про посилки бюджет може отримати майже 12 млрд грн, не враховуючи, звісно, траншу макрофіну-2026.

2. Внутрішні запозичення

ОВДП — 544,4 млрд грн, майже на 125 млрд грн більше, ніж у 2026 році.

Для порівняння: за 8 місяців цього року від ОВДП на фінансування бюджету спрямували 332 млрд грн, хоча планували 235 млрд грн.

3. Міжнародна допомога

Потреба для проведення обов’язкових видатків — тих, що переважно обліковуються за загальним фондом, — становить $52,6 млрд.

Партнери підтвердили $20 млрд. Ще $32,6 млрд не покриті. Це більше, ніж видатки на соцзахист, освіту і медицину разом узяті.

Новації

Уряд пропонує частково відновити Дорожній фонд у розмірі 52,8 млрд грн: 34,2 млрд грн — на дороги загального користування, 10,1 млрд грн — на погашення боргів, ще 8,5 млрд грн — громадам на дороги загального користування місцевого значення та на місцеві дороги й вулиці.

На зброю і техніку для ЗСУ підуть кошти, стягнуті у справах БЕБ, НАБУ і ДБР, від активів АРМА, штрафів Держаудитслужби й АМКУ, а також плата за дозволи на експорт зброї — аналогічно законопроєкту № 15400, який парламент учора провалив.

Залишки Фонду на випадок безробіття — 5 млрд грн — спрямують лише на пенсії. У минулих роках ці кошти йшли на «кешбек» та інші програми підтримки бізнесу.

Уряд хоче сам визначати, на що витрачати кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Уряд пропонує зобов’язати місто Київ погасити борг 2015 року перед державою — 332 млн грн.

Після представлення Бюджету-2027 у Раді народні депутати подають поправки до 1 жовтня. Далі Бюджетний комітет готує проєкт до розгляду в першому читанні. Перше читання очікується у парламенті наприкінці жовтня.