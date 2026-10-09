1600 МВт тепла та 40 МВт живлення: Києву розблокували платежі за енергопроєктами

У Києві розблокували платежі за частиною проєктів підготовки до зими, які раніше призупинили через замороження фінансування. Вони передбачають будівництво резервних джерел тепла, когенераційних станцій і систем живлення для об'єктів водоканалу, повідомили 9 жовтня в КМДА.

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Йдеться про проєкти резервного теплопостачання, будівництва когенераційних станцій і забезпечення безперебійного живлення об'єктів водопровідного господарства.

Як пояснили в КМДА, через замороження платежів роботи зупинилися на етапі активної реалізації. Зокрема, затрималося транспортування обладнання, яке виготовляють за кордоном і замовляють заздалегідь.

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На цей рік План енергостійкості Києва передбачає будівництво 1600 МВт потужностей резервного теплопостачання та 40 МВт резервного живлення для об'єктів водоканалу. Загалом ідеться про десятки об'єктів.

У КМДА зазначили, що розблокування платежів є важливим кроком для продовження робіт, які мають завершити до кінця року.

Нагадаємо

Україна планує залучити $116,2 млн інвестицій для посилення енергозв’язку з Європою та розвитку відновлюваної енергетики. План передбачає будівництво нового інтерконектора, модернізацію високовольтних підстанцій та створення систем накопичення енергії потужністю 610 МВт.