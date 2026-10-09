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9 жовтня 2026, 15:05

Приховав документи — до шести місяців за ґратами: що готують для іноземців у Нідерландах

У Нідерландах пропонують запровадити кримінальну відповідальність для іноземців, яким остаточно відмовили в притулку й які навмисно перешкоджають депортації. Законопроєкт передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести місяців, повідомляє Міністерство юстиції та безпеки Нідерландів.

У Нідерландах пропонують запровадити кримінальну відповідальність для іноземців, яким остаточно відмовили в притулку й які навмисно перешкоджають депортації.
Новий міграційний закон у Нідерландах
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Міністр у справах притулку та міграції Барт ван ден Брінк представив законопроєкт «Про криміналізацію осіб, які перешкоджають поверненню» (Wet strafbaarstelling terugkeerfrustreerders). Він стосується іноземців, які не співпрацюють із владою під час процедури видворення.

За що можуть покарати

Підставою для кримінального переслідування можуть стати приховування або знищення документів, неправдиві відомості про особу чи громадянство, а також відмова подати до посольства своєї країни запит на отримання тимчасових проїзних документів.

Водночас ув’язнення пропонують застосовувати лише як крайній захід — після того, як вичерпають усі інші адміністративні механізми та спроби добровільного або примусового видворення.

Законопроєкт не передбачає покарання за гуманітарну допомогу. Волонтери й церкви зможуть і надалі надавати людям їжу та прихисток, не побоюючись кримінального переслідування за таку діяльність.

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Чому ініціативу критикують

Критики та експерти опозиції називають законопроєкт «символічною політикою». На їхню думку, він стосуватиметься лише 100−300 випадків на рік.

Скептики також звертають увагу на серйозний дефіцит вільних місць у закладах для розміщення шукачів притулку в Нідерландах. Вони сумніваються, що запропоновані зміни матимуть значний практичний ефект.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
ololo trololo
ololo trololo
9 жовтня 2026, 15:39
#
Пфффф, та вони тільки раді будуть в нідерландську тюрягу попасти.
Хочете дієвого рішення для нелегалів — проплатіть їх депортацію в афиканську тюрягу, тамтешня влада за гроші ЄС буде непроти
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