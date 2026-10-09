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9 жовтня 2026, 13:30

Українці стають важливішими для ринку праці Німеччини: зайнятість зросла на 18%

У Німеччині кількість працевлаштованих громадян України за рік зросла на 18,3% — до майже 410 тисяч осіб. Загальна зайнятість у країні за цей період скоротилася, а частка українців, які отримують базову соціальну допомогу, зменшилася. Такі дані оприлюднив німецький Інститут досліджень ринку праці та професій (IAB). Про це у своєму дописі у Facebook розповів український економіст, доктор економічних наук і доктор управління бізнесом (DBA) Олександр Костюк.

У Німеччині кількість працевлаштованих громадян України за рік зросла на 18,3% — до майже 410 тисяч осіб.
У Німеччині побільшало працевлаштованих українців: що показує статистика
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Українці активніше виходять на ринок праці ФРН

За даними IAB, у липні 2026 року в Німеччині працювали приблизно 409,7 тисячі громадян України. Це на 63 тисячі, або 18,3%, більше, ніж роком раніше. Для порівняння, загальна зайнятість у країні за цей період скоротилася приблизно на 180 тисяч осіб.

Рівень зайнятості українців зріс із 36,2% у липні 2025 року до 39,9% у липні 2026-го. Кількість безробітних громадян України у вересні зменшилася до 206,5 тисячі — на 4,6% менше, ніж роком раніше. Розрахунковий рівень безробіття українців за рік знизився з 39,3% до 33,9%.

Олександр Костюк звертає увагу на те, що зайнятість українців зростає навіть на тлі скорочення загальної зайнятості в Німеччині.

«Це означає, що українці дедалі більше стають не лише соціальною групою, яка потребує підтримки, а реальним резервом німецького ринку праці. Німці знають, що їм потрібно від України — люди», — зазначив економіст.

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Українці в Німеччині: соціальна допомога та міграція

У червні 2026 року виплати за програмою SGB II отримували 636,9 тисячі громадян України. Частка одержувачів допомоги серед відповідної української групи за рік знизилася з 56,1% до 49,9%. Попри скорочення, кількість українців, які отримують таку підтримку, залишається значною.

У серпні 2026 року в Німеччині проживали 1,432 мільйона громадян України — на 5,2% більше, ніж роком раніше. У січні-липні українці становили приблизно 13% усіх прибулих до країни, що робило Україну найбільшим окремим джерелом нової імміграції за громадянством.

Костюк також зазначає, що за рівнем трудової інтеграції українців Німеччина поки поступається Польщі, Чехії та Данії, хоча розрив поступово скорочується.

Зростання зайнятості та зменшення частки отримувачів базової соціальної допомоги свідчать про зміни в економічній інтеграції українців. Однак потреба в соціальній підтримці залишається: сотні тисяч громадян України в Німеччині й далі отримують відповідні виплати.

В Україні скорочується кількість офіційно працевлаштованих

На тлі гострого кадрового дефіциту в Україні скорочується кількість офіційно працевлаштованих громадян. За даними, які наводить «Слово і діло» з посиланням на Державну службу зайнятості, якщо у 2021 році офіційну роботу мали 12,8 млн людей, то у 2025-му — 10,9 млн, а в першому кварталі 2026 року — близько 9,5 млн. Водночас протягом останніх трьох років щороку приблизно 2,6−2,7 млн людей втрачали офіційну роботу. Лише за перші чотири місяці 2026 року кількість звільнень сягнула 884 тисяч.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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