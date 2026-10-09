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9 жовтня 2026, 12:41

Відгук місяця: Чому клієнти банків не отримують бонуси за реферальними програмами, навіть якщо виконують всі вимоги

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у вересні 2026 року. Ним став клієнт Альянс Банку під ніком snu93796486, який розповів, про невдалий досвід реєстрації за реферальною програмою.

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у вересні 2026 року.
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За словами клієнта банку, він зареєструвався за офіційним реферальним посиланням, яке надіслав йому друг. За його словами, реєстрація пройшла успішно, але бонус не отримав ані він, ані користувач, який його запросив.

Згодом клієнт сам запросив знайомого за власним реферальним посиланням, і результат був таким самим.

«…він (друг) зареєструвався, але система знову проігнорувала реферальну мітку, і виплати заблоковані для обох сторін», — повідомляє snu93796486.

У службі підтримки, як стверджує користувач, йому повідомили, що переходів за реферальними посиланнями не було. Сам клієнт припускає, що проблема може виникати під час переходу з реферального посилання до App Store або Google Play, через що в системі втрачається реферальний ідентифікатор. Він вимагав передати звернення до технічного відділу та перевірити логи реєстрацій.

«Мінфін» звернувся до Альянс Банку із запитаннями, чи фіксуються такі переходи, чи можливі технічні проблеми із передачею referral ID та чи може банк вручну перевірити конкретні реєстрації. На момент публікації банк на запит не відповів.

Що кажуть юристи

Адвокат ЮК «Приходько та партнери» Ілля Колесник зазначає, що публічно оголошені умови реферальної програми можуть мати силу публічної оферти. Якщо клієнт виконав передбачені нею умови, у банку може виникнути обов'язок виплатити обіцяну винагороду.

Водночас для оцінки конкретного спору важливо встановити точний зміст правил акції: які саме дії мав виконати рекомендодавець та запрошений користувач, у який строк, як мала фіксуватися реєстрація і за яких умов бонус не нараховується.

Окреме питання — технічний збій. За словами Іллі Колесника, якщо причиною ненарахування винагороди справді стала помилка банківської системи, наприклад некоректна передача або фіксація реферального ідентифікатора, це саме по собі не означає, що клієнт втрачає право на бонус.

«Сам факт „у нас в системі перехід не зафіксовано“ — не є автоматичним звільненням від обов'язку виплати, якщо клієнт іншими засобами доведе виконання умов», — пояснює адвокат.

Тобто в такому спорі важливо не лише те, що бачить банківська система, а й те, чи може клієнт підтвердити виконання умов акції іншими доказами.

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:

  • Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.
  • Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.
  • У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.
  • Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.

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Джерело: Мінфін
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