Пільги на тютюн обігнали енергетику: куди спрямували найбільші преференції

Пільги на ввезення тютюну для виробництва сигарет залишаються однією з найбільших категорій митних преференцій в Україні. У вересні 2026 року на них припало 4,4 млрд грн, або 11,8% усіх пільг зі сплати митних платежів. Це другий за обсягом напрям після імпорту товарів оборонного призначення. На цю особливість звернула увагу народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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За даними Державної митної служби, у вересні під час оформлення імпорту надали пільг на загальну суму 37,1 млрд грн. Це майже половина від усіх митних платежів, перерахованих до бюджету за місяць — 75,2 млрд грн. Порівняно з вереснем 2025 року обсяг пільг зріс на 41,6%.

Тютюн майже зрівнявся з енергетикою

Для порівняння, у вересні розподіл найбільших категорій митних пільг був таким:

Оборонні товари — 23,4 млрд грн, або 62,9% від загальної суми.

Тютюн для виробництва тютюнових виробів в Україні — 4,4 млрд грн, або 11,8%.

Обладнання для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури — 4,3 млрд грн, або 11,5%.

Звільнення від ввізного мита за угодами про вільну торгівлю — 3,4 млрд грн, або 9%.

Інші передбачені законодавством пільги — 1,8 млрд грн, або 4,8%.

Отже, сума пільг на тютюн у вересні була майже такою самою, як на товари для ремонту енергетичної інфраструктури, і перевищила пільги в межах угод про вільну торгівлю.

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Скільки пільг надали від початку року

За січень-вересень 2026 року загальна сума пільг зі сплати митних платежів сягнула 318,8 млрд грн. Це на 92,8 млрд грн, або 41,4%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Важливо, що йдеться саме про звільнення від митних платежів під час імпорту, передбачені законодавством, а не про прямі виплати з бюджету тютюновим компаніям. Водночас масштаб цієї категорії привертає увагу: пільги для тютюнової сировини посідають одне з провідних місць серед усіх митних преференцій, навіть якщо порівнювати їх із підтримкою енергетики.

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