Dragon Capital прогнозує два роки падіння економіки України: додатково може знадобитися ще $35 млрд:

Інвестиційна компанія Dragon Capital прогнозує падіння реального ВВП України на 0,5% у 2026 році та ще на 1% у 2027 році. Раніше аналітики очікували зростання економіки відповідно на 1,5% та 0,5%.

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Прогноз переглянули через посилення російських атак, зупинку частини промислового виробництва, фактичне блокування чорноморських портів і пошкодження енергетичної та цивільної інфраструктури.

Що найбільше тисне на економіку

За оцінкою Dragon Capital, посилення атак із липня завдало відчутних втрат ключовим галузям. Перевезення товарів через чорноморські порти практично зупинилося, а металургійні підприємства призупинили виробництво через удари балістичними ракетами та ризик повторних атак. Пошкодження складів, логістичних центрів і залізничного рухомого складу ускладнюють постачання товарів.

Компанія припускає, що морський експорт зерна може відновитися наступного року завдяки окремій домовленості, подібній до зернового коридору 2022−2023 років. Проте ширше перемир'я, яке охоплювало б також енергетичні об'єкти, аналітики вважають малоймовірним. Через ризик нових ударів металургійні підприємства можуть не відновити повноцінну роботу навіть після ремонту пошкодженого обладнання.

Інфляція зросте, а торговельний дефіцит залишатиметься рекордним

Dragon Capital підвищила прогноз інфляції на кінець року до 10%, а на кінець 2027 року — до 8%. Руйнування виробничих потужностей і запасів змушуватиме бізнес підвищувати ціни, навіть якщо попит з боку населення слабшатиме.

Водночас через скорочення експорту зерна, сталі та залізної руди й збільшення імпорту енергетичного обладнання торговельний дефіцит у 2026 році може сягнути $71 млрд, або 31% ВВП. Це на $6,5 млрд більше, ніж компанія прогнозувала раніше. У 2027 році дефіцит, за оцінкою аналітиків, залишатиметься близьким до цього рівня.

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Україні знадобиться ще $30−35 млрд зовнішнього фінансування

Dragon Capital оцінює додаткову потребу України у зовнішньому фінансуванні бюджету на 2027 рік у $30−35 млрд. Нинішні програми міжнародної підтримки передбачають близько $20 млрд бюджетного фінансування на наступний рік. Водночас через економічний спад податкові надходження можуть скоротитися на $4−5 млрд.

Ситуацію ускладнює повільне надходження вже обіцяних коштів. За даними компанії, на кінець вересня Україна отримала $22 млрд із приблизно $50 млрд доступного зовнішнього пільгового та грантового фінансування для покриття бюджетного дефіциту. Через це уряд був змушений обмежувати некритичні видатки та затримувати відшкодування ПДВ експортерам.

Аналітики розраховують, що міжнародні партнери, передусім ЄС, зможуть забезпечити додаткове фінансування як бюджетних, так і оборонних потреб. Це, на їхню думку, допоможе зберегти макрофінансову стабільність і валютний курс. Однак затримки з виконанням Україною зобов'язань перед партнерами створюють ризики для такого сценарію.

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