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9 жовтня 2026, 11:25

Стару 1 копійку 1992 року оцінюють у 14 тис. грн: як відрізнити рідкісну монету

Звичайна на вигляд українська копійка може мати значну колекційну вартість — усе залежить від різновиду штемпелів, якими її карбували. За даними нумізматичного ресурсу «Монети-Ягідки», окремі різновиди 1 копійки 1992 року оцінюють у тисячі гривень, тоді як інші коштують лише кілька гривень.

Звичайна на вигляд українська копійка може мати значну колекційну вартість — усе залежить від різновиду штемпелів, якими її карбували.
Звичайна на вигляд українська копійка може мати значну колекційну вартість
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Скільки коштує 1 копійка 1992 року

Ціна монети залежить від поєднання штемпелів. Один із найдорожчих різновидів — 1.11АЕ — оцінюють у 8−14 тис. грн, а 1.35АА коштує 10−11 тис. грн. Ще один рідкісний варіант, 1.2АА, може принести власнику від 800 до 1500 грн.

Водночас найпоширеніший різновид 1.11АА практично не має колекційної вартості. Інші різновиди переважно коштують від 1 до 50 грн.

Наведені ціни ґрунтуються на реальних продажах на аукціоні Violity за останні три роки. Остаточна вартість залежить від різновиду, стану та кількості охочих придбати монету. За даними ресурсу, окремі рідкісні екземпляри продавали навіть за 20−30 тис. грн.

Читайте також: Рідкісна гривня 1992 року може коштувати 37 000 грн: як розпізнати дорогу монету

Як розпізнати рідкісну копійку

Щоб з'ясувати, чи може монета коштувати тисячі гривень, потрібно оглянути обидва її боки — аверс і реверс. Насамперед варто звернути увагу на форму верхівки правого верхнього листка на аверсі. Вона може бути округлою, прямою або ступінчастою з обох боків.

Друга важлива ознака — розмір ягід на реверсі. Існують два різновиди: АА з маленькими ягодами та АЕ з великими. Поєднання цих ознак допомагає визначити різновид монети та зіставити його з таблицею вартості.

Наприклад, округла верхівка листка та великі ягоди відповідають різновиду 1.11АЕ, який оцінюють у 8−14 тис. грн. Якщо ж листок має ступінчасту верхівку, а ягоди маленькі, це може бути різновид 1.35АА вартістю 10−11 тис. грн.

Водночас однієї ознаки недостатньо для визначення вартості. Потрібно перевірити поєднання штемпелів, оскільки навіть монети одного року карбування можуть суттєво відрізнятися за ціною.

Остаточна оцінка залежить від точного різновиду монети, її стану та попиту на аукціоні. Тому перед продажем варто уважно перевірити обидва боки копійки, а не орієнтуватися лише на рік карбування.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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