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9 жовтня 2026, 9:04

Повістка не дає ТЦК права заходити до житла: омбудсман повідомив про скарги

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про нові повідомлення щодо можливого незаконного проникнення до приватних домоволодінь під час мобілізаційних заходів. Про це пише «Судово-юридична газета».

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про нові повідомлення щодо можливого незаконного проникнення до приватних домоволодінь під час мобілізаційних заходів.
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На початку жовтня Лубінець уже реагував на відео з Хмельниччини, на якому люди у військовій формі та цивільному одязі проникали до приватного будинку через вікно.

За його словами, про такі випадки повідомляли жителі Хмельницької та Черкаської областей. Омбудсман припускає, що проблема набуває системного характеру.

Він звернувся до Офісу генерального прокурора, щоб встановити особи причетних, з'ясувати підстави їхніх дій і надати їм правову оцінку. Чи були ці люди представниками ТЦК та СП, має встановити перевірка.

Ще одне повідомлення надійшло під час моніторингового візиту Офісу омбудсмана на Черкащину. Військовозобов'язаний заявив про можливе незаконне проникнення до його домоволодіння. Інформація про цей випадок наразі є повідомленням заявника, а не встановленим фактом правопорушення.

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Повістка не дає права заходити до чужого житла

Лубінець наголосив, що працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть діяти лише в межах повноважень, визначених законом.

Сам факт вручення повістки не дає права проникати до приватного будинку. Так само присутність поліцейських не означає автоматичного дозволу заходити до житла без згоди власника. Для проникнення мають існувати передбачені законом підстави та бути дотримана відповідна процедура.

Омбудсман підкреслив, що потреба в мобілізації не може виправдовувати порушення прав громадян. Він також заявив, що відповідальність у разі підтвердження таких випадків має стосуватися не лише безпосередніх порушників: керівництво повинно вживати заходів, щоб подібні ситуації не повторювалися.

Як ми писали, ТЦК не може вимагати особистої явки для розгляду відстрочки: що вирішив суд

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 32

+
+68
Moonlighter
Moonlighter
9 жовтня 2026, 9:17
#
Не дає права, але що їх зупиняє? Закони в Україні діють вибірково.
+
+30
yarg
yarg
9 жовтня 2026, 9:30
#
Звичайно вибірково. якби закони діяли нормально- людина отримавши повістку пішла б у воєнкомат. але цього чомусь не відбувається.
+
+51
Moonlighter
Moonlighter
9 жовтня 2026, 9:56
#
Скажи це Зеленському, котрий 4 рази ухилявся від призову. Чому йому можна, а іншим ні?
+
0
yarg
yarg
9 жовтня 2026, 10:10
#
Сказав. він сказав що більше не буде. питання закрито?
+
+66
Moonlighter
Moonlighter
9 жовтня 2026, 10:14
#
Ну так і інші не хочуть і не будуть. Чого ти плачеш і дивуєшся тоді?
+
0
yarg
yarg
9 жовтня 2026, 10:21
#
Я плачу? точно? ти мабуть не хочеш кінця війни…
+
+51
Moonlighter
Moonlighter
9 жовтня 2026, 10:28
#
Ти ж не воюєш. Як вона повинна тоді закінчитись?
+
0
yarg
yarg
9 жовтня 2026, 10:39
#
Ти любиш обговорювати людей, а не проблеми? а чому?
+
+36
Moonlighter
Moonlighter
9 жовтня 2026, 11:11
#
Я не люблю подвійних стандартів. Якщо ти підтримуєш незаконні дії влади і тцк, то ти не можеш не бути у війську і не приймати участь в бойових діях.
+
0
yarg
yarg
9 жовтня 2026, 11:15
#
Вибач. але світ трохи складніший твоїх фантазій . влада діє неправильно? іди і виправ ситуацію. там безліч вакансій
+
+15
IrishRepublican
IrishRepublican
9 жовтня 2026, 11:57
#
= приєднатись до розпильної вакханалії, ліл
+
0
yarg
yarg
9 жовтня 2026, 12:15
#
Розпильна вона тільки в інтнрнетах. а в реалі… черги бажаючих немає
+
+43
Pasha1233
Pasha1233
9 жовтня 2026, 10:29
#
Це буде розповідати дімон із «ЛНР»?
Я вважаю, що влада має відчепитись від людей, розблокувати кордони і припинити крутити, лупцювати, катувати людей і займатись рекетом. Взагалі, не мають ніякого морального права називати когось ухилянтом, коли таке відбувається і коли не воюють силовики, охоронці, поліції охорони, муніципальні, міські варти, венбести, шеріфи, сиріуси, охоронні холдінги, прикордонців більше на західному кордоні, ніж на всіх інших, 200 тис. молодих відставників під мільйон офіцерів, півмільйона биків в тилових частинах, чинуши з дітьми, центри вивчення стратегічних досліджень, десятки тисяч політологів, публіцистів, філософів, експертів і т.д., одні хворі і обмежено придатні всім і у всьому винні!
+
+58
Pasha1233
Pasha1233
9 жовтня 2026, 10:29
#
В 17 статті Конституції написано, що боронити кордони мають правоохоронці, силовики, кадрові військові, а не доходяги! До того ж, там написано, що військові, до яких віднесли ТЦК, не можуть бути викорстані для обмеження прав і свобод народу. І обовʼязки не можуть існувати окремо от прав, а нас позбавили всіх прав. І катують і вбивають людей прямо в навчальних центрах, в 9 бригаді у солдатів посічені батогами спини, в Скелі повний інтернет відео катуванб і вбивств, в 225-ці аудіозапис ширяєва і фото катівень, в Шквалі - он Антон Чорний нещодавно розповів таке, що змусило здригнутись навіть тих, хто пам’ятає звірства часів 2 Світової війни, а тут ще й до своїх, ці покидьки зовсім поїхали дахом! Чатують на людей в поліклініках і відправляють на смерть нездатних воювати. І тотальна корупція. Скільки будемо це все мовчки терпіти? Буде по Нємьоллєру! Якщо що, перемогти такою підлою політикою, коли не воюють найбільш боєздатні, а знущаються з хворих (ви бачили отого останнього, кого тягнули в Чернівцях коридором смерті?), ще нікому не вдавалось, навіть за Сталіна його син воював, а половина ментів була одразу відправлена на фронт, а хворих списували!

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 жовтня 2026, 9:57
#
А читать такой документ —
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий режим воєнного стану
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015
Президент України П.ПОРОШЕНКО м. Київ 12 травня 2015 року № 389-VIII

не пробывал? Там специально «реформаторы» все расписали для «патриотов».
+
+23
Moonlighter
Moonlighter
9 жовтня 2026, 10:01
#
Зеленський проігнорував 4 повістки в 2014—2015 роках — Міноборони
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 жовтня 2026, 10:04
#
…Цю інформацію було поширено напередодні другого туру президентських виборів 2019 року…
+
0
Pasha1233
Pasha1233
9 жовтня 2026, 10:31
#
Яка інформація? Він сам привселюдно цим хизувався. Ботим зовсім всіх за ідіотів тримають.
+
0
IrishRepublican
IrishRepublican
9 жовтня 2026, 11:58
#
Розчарую ще більше — в уа законів немає, є лише приписи начальства для холопів, від яких само начальство звільнене.
+
+30
Pumbovik
Pumbovik
9 жовтня 2026, 10:08
#
В стране, в которой война, законы не соблюдаются, а этот омбудсмен просто дыра для расхода бюджетных средств. Давно известно что сама полиция это нагло игнорирует и не открывают криминальное провадження, а если и открывают то следак потом закрывает, потому что они сами забронированные и вылетят со своих мест
+
0
yarg
yarg
9 жовтня 2026, 10:12
#
Так. за ухилення від мобілізації і дезертирство ніяких покарань немає. хоча по закону- величезні строки. тому в країні 2 мільйони ухилянтів і 200 тисяч дезертирів. коротше бардак. Так війна буде ще 20 років тягтись…
+
+81
Moonlighter
Moonlighter
9 жовтня 2026, 10:15
#
Ти один з цих ухилянтів?
+
0
yarg
yarg
9 жовтня 2026, 10:22
#
Ні. я повістки отримував і у воєнкомат три рази за війну ходив.
+
+66
Moonlighter
Moonlighter
9 жовтня 2026, 10:28
#
Так що тобі заважає мобілізуватись, а не писати про ухилянтів на сайті?
+
0
yarg
yarg
9 жовтня 2026, 11:03
#
Вік і здоров’я. я вже не потрібен. треба молоді і здорові .
+
+15
Pasha1233
Pasha1233
9 жовтня 2026, 10:33
#
Блін. Ти ж 56-річна жінка «Дімон» з ЛНР — сам так написав, що за зашквар?
+
0
yarg
yarg
9 жовтня 2026, 11:03
#
Так. звідти
+
+13
Pasha1233
Pasha1233
9 жовтня 2026, 10:35
#
Бо в «ухилянти» ця злочинна корупційна влада записала хворих і обмежено придатних, бо тільки їм сказали терміново бігти в ТЦК навіть без повістки, і масово їх «зцілили», половина стала здоровими і повністю придатними навіть у 24-му, а зараз, кого хапають, визнають майже всіх і придатних для тилу теж па бєспрєдєлу відправляють у Скелю. Поки масово не воюють ті, хто давав присягу, закінчував військові заклади і кафедри, сам обрав професію силовика, має зброю і право на неї і т.д., це мільйони, не кажучи про чинуш, синків, а міндичі, шурми, шефіри — не ухилянти? Як їх випустили, та ще й підозрюваних. От цікаво було б почути. Такої підлості ще Світ не знав! От із статті за 2024-й рік
«Із колишніх обмежено придатних військовозобов'язаних дуже мала частка — менш як 10% - визнається непридатними. Решту приблизно 50 на 50 поділяють на абсолютно придатних та придатних у визначених місцях.»
Половину десятиріччя «зцілили». Час таки лікує? Так це 2 роки тому, а що коїться зараз, всі бачать, он у мене у двори шизіка і тубіка захопили, а офіцери катаються на тачілах і не воюють і розповідають, що можуть тільки командувати, їх мільйон наклепали, ШІ пише 44 військові кафедри кожен рік випускали по 20 тис. офіцерів плюс військові заклади. Лубінець он показує, кого тягнуть.
+
0
Pasha1233
Pasha1233
9 жовтня 2026, 10:40
#
Вистачає вже вироків. Людей садять ні за що, за те що хворий і не в силах бути штурмовиком і терпіти отакі катування
https://www.youtube.com/watch?v=BuS0Si0lEoQ
Може, синів веніславського посадити, збирається в голівуд, збирає елітні автопарки, поки папаша орендує в нього геліндваген і закликає створювати чорні списки «ухилянтів». Вірний нащадок організаторів Голодломору.
Каменти з цензора
Николай Тесля #601306
Забрали брата в 155 Бр. 56років з Епісиндромом. Спочатку звязок був. Після учепбки напрвили під Полтаву і вже звязку нема місяць.
08.10.2026 13:23

Viacheslav #589490
Встречал таких к сожалению. Искал друга- пропал безвести, пропала пол бригады, пол бригады плен, этот *** герой,- уволилися, живет во Львове, весь на фб как рембо, Киевский военком.

https://censor.net/ua/resonance/4027316/vbyvstvo-brativ-moseyichukiv-sud-nad-luchanovym

Це ОК?
+
0
Pasha1233
Pasha1233
9 жовтня 2026, 10:43
#
Та залазили вже в вікно і вчора було відео на подвір'я до когось ціла банда опричників і тітушок увірвалась. Конституція, карний кодекс, совість, честь і здоровий глузд на павзі.

Нелюди травмували бабусю і кинули.
https://t.me/TCH_channel/232556
Людей тягнуть на війну як невільників
https://www.youtube.com/watch?v=CHkbiO6MTH8
Про що казати, коли 7 резонансних вбивств за 3 місяці і ніхто не покараний, он в Кременчуці влітку проломили людині голову ТЦКшники, написали, сам бився головою об стіну!
Мотивувати людей треба справедливістю, а не жахливою несправедлівістю, від якої хочеться вити!
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 жовтня 2026, 12:17
#
Ой, мля, как «ухилянтов» разколбасило!!!
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0
yarg
yarg
9 жовтня 2026, 12:31
#
Тусовка розових єдинорогів… люди явно ніколи ніде не працювали. Вони чомусь вірять що під час війни, в країні з мільйонами біженців, дезертирів, можна провести красиву мобілізацію, без порушень і невдоволених. і всі як один , навіть 6 мільйонів тих хто живе хз де, без документів і реєстрації, підуть рівними рядами у воєнкомати…
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