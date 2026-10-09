Повістка не дає ТЦК права заходити до житла: омбудсман повідомив про скарги

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про нові повідомлення щодо можливого незаконного проникнення до приватних домоволодінь під час мобілізаційних заходів. Про це пише «Судово-юридична газета».

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На початку жовтня Лубінець уже реагував на відео з Хмельниччини, на якому люди у військовій формі та цивільному одязі проникали до приватного будинку через вікно.

За його словами, про такі випадки повідомляли жителі Хмельницької та Черкаської областей. Омбудсман припускає, що проблема набуває системного характеру.

Він звернувся до Офісу генерального прокурора, щоб встановити особи причетних, з'ясувати підстави їхніх дій і надати їм правову оцінку. Чи були ці люди представниками ТЦК та СП, має встановити перевірка.

Ще одне повідомлення надійшло під час моніторингового візиту Офісу омбудсмана на Черкащину. Військовозобов'язаний заявив про можливе незаконне проникнення до його домоволодіння. Інформація про цей випадок наразі є повідомленням заявника, а не встановленим фактом правопорушення.

Читайте також: ТЦК тепер може оскаржувати сімейні справи: батькам-одинакам буде складніше отримати відстрочку

Повістка не дає права заходити до чужого житла

Лубінець наголосив, що працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть діяти лише в межах повноважень, визначених законом.

Сам факт вручення повістки не дає права проникати до приватного будинку. Так само присутність поліцейських не означає автоматичного дозволу заходити до житла без згоди власника. Для проникнення мають існувати передбачені законом підстави та бути дотримана відповідна процедура.

Омбудсман підкреслив, що потреба в мобілізації не може виправдовувати порушення прав громадян. Він також заявив, що відповідальність у разі підтвердження таких випадків має стосуватися не лише безпосередніх порушників: керівництво повинно вживати заходів, щоб подібні ситуації не повторювалися.

Як ми писали, ТЦК не може вимагати особистої явки для розгляду відстрочки: що вирішив суд