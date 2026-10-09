Повістка не дає ТЦК права заходити до житла: омбудсман повідомив про скарги

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про нові повідомлення щодо можливого незаконного проникнення до приватних домоволодінь під час мобілізаційних заходів. Про це пише «Судово-юридична газета».
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На початку жовтня Лубінець уже реагував на відео з Хмельниччини, на якому люди у військовій формі та цивільному одязі проникали до приватного будинку через вікно.
За його словами, про такі випадки повідомляли жителі Хмельницької та Черкаської областей. Омбудсман припускає, що проблема набуває системного характеру.
Він звернувся до Офісу генерального прокурора, щоб встановити особи причетних, з'ясувати підстави їхніх дій і надати їм правову оцінку. Чи були ці люди представниками ТЦК та СП, має встановити перевірка.
Ще одне повідомлення надійшло під час моніторингового візиту Офісу омбудсмана на Черкащину. Військовозобов'язаний заявив про можливе незаконне проникнення до його домоволодіння. Інформація про цей випадок наразі є повідомленням заявника, а не встановленим фактом правопорушення.
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Повістка не дає права заходити до чужого житла
Лубінець наголосив, що працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть діяти лише в межах повноважень, визначених законом.
Сам факт вручення повістки не дає права проникати до приватного будинку. Так само присутність поліцейських не означає автоматичного дозволу заходити до житла без згоди власника. Для проникнення мають існувати передбачені законом підстави та бути дотримана відповідна процедура.
Омбудсман підкреслив, що потреба в мобілізації не може виправдовувати порушення прав громадян. Він також заявив, що відповідальність у разі підтвердження таких випадків має стосуватися не лише безпосередніх порушників: керівництво повинно вживати заходів, щоб подібні ситуації не повторювалися.
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Коментарі - 32
Я вважаю, що влада має відчепитись від людей, розблокувати кордони і припинити крутити, лупцювати, катувати людей і займатись рекетом. Взагалі, не мають ніякого морального права називати когось ухилянтом, коли таке відбувається і коли не воюють силовики, охоронці, поліції охорони, муніципальні, міські варти, венбести, шеріфи, сиріуси, охоронні холдінги, прикордонців більше на західному кордоні, ніж на всіх інших, 200 тис. молодих відставників під мільйон офіцерів, півмільйона биків в тилових частинах, чинуши з дітьми, центри вивчення стратегічних досліджень, десятки тисяч політологів, публіцистів, філософів, експертів і т.д., одні хворі і обмежено придатні всім і у всьому винні!
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий режим воєнного стану
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015
Президент України П.ПОРОШЕНКО м. Київ 12 травня 2015 року № 389-VIII
не пробывал? Там специально «реформаторы» все расписали для «патриотов».
«Із колишніх обмежено придатних військовозобов'язаних дуже мала частка — менш як 10% - визнається непридатними. Решту приблизно 50 на 50 поділяють на абсолютно придатних та придатних у визначених місцях.»
Половину десятиріччя «зцілили». Час таки лікує? Так це 2 роки тому, а що коїться зараз, всі бачать, он у мене у двори шизіка і тубіка захопили, а офіцери катаються на тачілах і не воюють і розповідають, що можуть тільки командувати, їх мільйон наклепали, ШІ пише 44 військові кафедри кожен рік випускали по 20 тис. офіцерів плюс військові заклади. Лубінець он показує, кого тягнуть.
https://www.youtube.com/watch?v=BuS0Si0lEoQ
Може, синів веніславського посадити, збирається в голівуд, збирає елітні автопарки, поки папаша орендує в нього геліндваген і закликає створювати чорні списки «ухилянтів». Вірний нащадок організаторів Голодломору.
Каменти з цензора
Николай Тесля #601306
Забрали брата в 155 Бр. 56років з Епісиндромом. Спочатку звязок був. Після учепбки напрвили під Полтаву і вже звязку нема місяць.
08.10.2026 13:23
Viacheslav #589490
Встречал таких к сожалению. Искал друга- пропал безвести, пропала пол бригады, пол бригады плен, этот *** герой,- уволилися, живет во Львове, весь на фб как рембо, Киевский военком.
https://censor.net/ua/resonance/4027316/vbyvstvo-brativ-moseyichukiv-sud-nad-luchanovym
Це ОК?
Нелюди травмували бабусю і кинули.
https://t.me/TCH_channel/232556
Людей тягнуть на війну як невільників
https://www.youtube.com/watch?v=CHkbiO6MTH8
Про що казати, коли 7 резонансних вбивств за 3 місяці і ніхто не покараний, он в Кременчуці влітку проломили людині голову ТЦКшники, написали, сам бився головою об стіну!
Мотивувати людей треба справедливістю, а не жахливою несправедлівістю, від якої хочеться вити!