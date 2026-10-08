Гроші, кредити та субсидії: уряд запустив сайт, де зібрали всю допомогу на зиму

Уряд запустив портал єОпора, де в одному місці зібрані державні та регіональні програми підтримки населення, ОСББ та бізнесу напередодні зими 2026/27. На сайті можна не лише переглянути доступні програми, а й знайти практичні рекомендації та офіційні контакти.

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Портал створили зокрема через ризики нових атак на енергетичну, газову та теплову інфраструктуру. Через перебої з електроенергією, опаленням чи зв'язком потреба в резервних рішеннях може відрізнятися залежно від регіону.

Що можна знайти на єОпорі

Сайт працює як пошуковик державної допомоги. Користувач спочатку обирає, хто він, потім — яка саме допомога потрібна, після чого вказує свій регіон.

Наприклад, для населення портал показує інформацію про:

19 400 грн одноразової допомоги для визначених вразливих домогосподарств у прифронтових громадах;

субсидії та пільги на оплату житла і комунальних послуг;

пільгові кредити до 600 тис. грн під 0−7% на придбання та встановлення енергообладнання для приватного будинку;

заміну газових лічильників;

можливість підключення енергонезалежного інтернету через xPON.

Для ОСББ, кооперативів та управителів багатоквартирних будинків на сайті є інформація про програму «СвітлоДІМ». Вона передбачає гранти 100−300 тис. грн на будинок для придбання обладнання, яке допомагає зробити будинок більш енергонезалежним. Загальний бюджет програми становить 800 млн грн, а частка співфінансування отримувача — не більш як 10%.

Наразі програма діє в Києві та Харкові з областями; уряд планує розширення на Суми та Дніпро.

Що є для підприємців

Бізнес може знайти на єОпорі програми фінансування енергонезалежності.

Для ФОП, малого та мікробізнесу доступна інформація про кредити під 0% до 10 млн грн на строк до трьох років для придбання генераційного обладнання.

Для підприємств, які планують встановити когенераційні установки, передбачене кредитування за програмою «5−7−9%» — до 250 млн грн на строк до 10 років.

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Як швидко знайти свою програму

На єОпора потрібно відкрити розділ «Зимова підтримка» та послідовно вибрати:

«Хто ви?» — наприклад, приватна особа, родина з дітьми, вразлива категорія, ОСББ, малий або великий бізнес;

«З чим допомогти?» — опалення, електроенергія, енергообладнання, комунальні послуги, інтернет тощо;

регіон.

Після цього сайт покаже програми, які можуть діяти саме для обраної категорії та області, а також відповідні рекомендації й контакти.

Таким чином, єОпора має вирішити практичну проблему, коли людині або підприємцю доводиться шукати інформацію про зимову підтримку на десятках державних і місцевих сайтів. Тепер основні програми, умови та контакти зібрані на одному майданчику.

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