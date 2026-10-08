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8 жовтня 2026, 17:01

На Закарпатті відкрили новий пункт пропуску до Румунії: спочатку він пропускатиме 400 авто на добу

На українсько-румунському кордоні 8 жовтня запрацював новий автомобільний пункт пропуску «Біла Церква — Сігету-Мармацієй». Про це повідомило Міністерство інфраструктури. Це перший новий автомобільний перехід між Україною та Румунією на Закарпатті майже за 20 років.

На українсько-румунському кордоні 8 жовтня запрацював новий автомобільний пункт пропуску «Біла Церква — Сігету-Мармацієй».
Новий пропускний пункт у Закарпатті
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Новий пункт став третім автомобільним переходом між Закарпаттям і Румунією. Його запуск має частково перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на вже діючі пункти пропуску.

Для жителів Солотвинської громади, зокрема Білої Церкви, перехід також має полегшити поїздки до Румунії. У прикордонних населених пунктах є численна румунська громада, а частина місцевих родин має родичів по обидва боки кордону.

Поки пропускатимуть лише легковики

На першому етапі пункт працює на тимчасовій інфраструктурі та може оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу.

З українського боку для запуску побудували під'їзну дорогу та встановили модульні споруди для прикордонного і митного контролю. Румунія зі свого боку облаштувала пункт пропуску та новий міст через Тису.

Будівництво повноцінного комплексу триває. За даними Мінрозвитку, проєкт передбачає подальше розширення пункту пропуску.

Читайте також: На кордоні з Молдовою відкриють новий пункт пропуску: черги мають скоротитися

У майбутньому пропускатимуть вантажівки й автобуси

Після завершення основних будівельних робіт через «Білу Церкву — Сігету-Мармацієй» планують пропускати не лише легкові автомобілі, а й вантажівки та автобуси.

Проєктна пропускна спроможність передбачає додатково до 360 вантажівок та 50 автобусів на добу.

Таким чином, новий перехід має стати не лише альтернативним маршрутом для мешканців прикордоння, а й додатковим каналом для автомобільних перевезень між Україною та Румунією.

Як ми писали, Знову як у 2022-му: на Верхньому Ларсі зростають черги росіян

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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