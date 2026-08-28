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28 серпня 2026, 15:17

Знову як у 2022-му: на Верхньому Ларсі зростають черги росіян

На південному кордоні росії з Грузією знову спостерігається сплеск виїзду громадян. Понад 113 000 росіян залишили країну минулого тижня через контрольно-пропускний пункт «Верхній Ларс». Це відображає зростаючі побоювання, що Кремль готовий оголосити нову мобілізацію. Про це пише Politico.

На південному кордоні росії з Грузією знову спостерігається сплеск виїзду громадян.

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Останніми місяцями російська влада запровадила дедалі агресивніші заходи набору до армії, посилила збір даних про резервістів і розширила повноваження Нацгвардії.

Засновник правозахисної організації «Школа призовника» Алексій Табалов повідомив, що останнім часом організація фіксує зростання звернень по юридичну допомогу від чоловіків призовного віку, «переважно від тих, хто перебуває у військовому резерві».

Підготовчі кроки Кремля

Схожий сплеск виїзду Грузія вже спостерігала у вересні 2022 року. Тоді, після оголошення часткової мобілізації на 300 тисяч осіб, за тиждень туди в'їхало понад 100 тисяч росіян.

Утім, Кремль місяцями заперечує чутки про нову мобілізацію: постпред Росії при ООН Василь Небензя заявив, що масова мобілізація «наразі не планується і не очікується», а речник уряду Дмитро Пєсков назвав такі розмови вигадкою української влади.

За словами Табалова, останніми місяцями уряд активно збирає персональні дані резервістів через їхніх роботодавців, «навіть запитують адреси родичів», що може використовуватися для розшуку тих, хто спробує ухилитися під час мобілізації. Таких чоловіків викликають до військкоматів і призначають конкретну частину, куди вони мають з'явитися в разі оголошення мобілізації.

Ще один сигнал — законодавчі зміни: у березні Кремль зробив електронні повістки обов'язковими для призову. На відміну від паперових повісток 2022 року, які набирали чинності лише після підпису отримувача (і через це до мільйона росіян встигли виїхати з країни) цифрові повістки набувають чинності одразу після онлайн-видачі, миттєво повідомляючи прикордонну службу і забороняючи виїзд.

Додатково

За даними грузинського видання «Радіо Свобода», офіційна статистика Вірменії — сусідньої з Грузією країни, яка також приймає росіян, — фіксує аналогічну динаміку: якщо за весь 2025 рік туди в'їхало близько 340 тисяч росіян за туристичними візами, то лише за перше півріччя 2026-го це число зросло до 417 тисяч осіб. Крім того, аренда на житло в Єревані підскочила майже в два рази.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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lider2000
lider2000
28 серпня 2026, 17:29
#
Это плохие новости. значит ждем на рашке мобилизацию.
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