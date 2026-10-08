Механіки та будівельники: на які вакансії українці стали відгукуватися значно частіше

У серпні 2026 року українці стали значно активніше відгукуватися на вакансії у виробництві, логістиці, будівництві та низці інших сфер. Найбільше зростання зафіксували для вакансії комплектувальника — кількість відгуків зросла у 5 разів порівняно із серпнем минулого року. Про це свідчить дослідження OLX Робота.

У серпні 2026 року українці стали значно активніше відгукуватися на вакансії у виробництві, логістиці, будівництві та низці інших сфер.

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Медіанна зарплата комплектувальника становила 31,5 тис. грн.

Де інтерес зріс утричі

У 3 рази побільшало відгуків одразу на три вакансії — копірайтера, адміністратора у роздрібній торгівлі та системного адміністратора.

Медіанні зарплати для них становили відповідно 20,3 тис. грн, 25,7 тис. грн та 32,5 тис. грн.

Робітничі професії набирають популярності

У категорії виробництва та робітничих спеціальностей помітно зріс інтерес і до інших вакансій:

механік — +97%, медіанна зарплата 37,5 тис. грн;

складальник — +66%, 30 тис. грн;

підсобник — +36%, 30 тис. грн;

машиніст екскаватора — +32%, 50 тис. грн;

оператор ЧПУ — +27%, 35 тис. грн.

У будівництві зарплати сягають 55 тис. грн

У категорії будівництва та облицювальних робіт кількість відгуків на вакансію різноробочого зросла на 35%, монтажника — на 31%, будівельника — на 22%.

Медіанна зарплата для різноробочих становила 30 тис. грн, для монтажників — 47,5 тис. грн, для будівельників — 55 тис. грн.

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Які ще професії стали популярнішими

Серед інших вакансій, де зріс інтерес кандидатів, — ріелтор (+65%), вантажник (+42%), менеджер з продажу (+38%), репетитор (+29%), товарознавець (+28%), фармацевт (+21%) та стоматолог (+19%).

В OLX Робота зазначають, що інтерес до робітничих професій зростає на тлі кадрового дефіциту. Щоб залучати працівників, роботодавці підвищують зарплати, однак рівень оплати залишається не єдиним фактором вибору роботи.

Для кандидатів також важливі умови праці, можливості кар'єрного зростання, формат зайнятості та, для вакансій із переїздом, наявність житла.

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