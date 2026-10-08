Механіки та будівельники: на які вакансії українці стали відгукуватися значно частіше

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 жовтня 2026, 15:56

Механіки та будівельники: на які вакансії українці стали відгукуватися значно частіше

У серпні 2026 року українці стали значно активніше відгукуватися на вакансії у виробництві, логістиці, будівництві та низці інших сфер. Найбільше зростання зафіксували для вакансії комплектувальника — кількість відгуків зросла у 5 разів порівняно із серпнем минулого року. Про це свідчить дослідження OLX Робота.

У серпні 2026 року українці стали значно активніше відгукуватися на вакансії у виробництві, логістиці, будівництві та низці інших сфер.
У серпні 2026 року українці стали значно активніше відгукуватися на вакансії у виробництві, логістиці, будівництві та низці інших сфер.
Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Медіанна зарплата комплектувальника становила 31,5 тис. грн.

Де інтерес зріс утричі

У 3 рази побільшало відгуків одразу на три вакансії — копірайтера, адміністратора у роздрібній торгівлі та системного адміністратора.

Медіанні зарплати для них становили відповідно 20,3 тис. грн, 25,7 тис. грн та 32,5 тис. грн.

Робітничі професії набирають популярності

У категорії виробництва та робітничих спеціальностей помітно зріс інтерес і до інших вакансій:

  • механік — +97%, медіанна зарплата 37,5 тис. грн;
  • складальник — +66%, 30 тис. грн;
  • підсобник — +36%, 30 тис. грн;
  • машиніст екскаватора — +32%, 50 тис. грн;
  • оператор ЧПУ — +27%, 35 тис. грн.

У будівництві зарплати сягають 55 тис. грн

У категорії будівництва та облицювальних робіт кількість відгуків на вакансію різноробочого зросла на 35%, монтажника — на 31%, будівельника — на 22%.

Медіанна зарплата для різноробочих становила 30 тис. грн, для монтажників — 47,5 тис. грн, для будівельників — 55 тис. грн.

Читайте також: Парадокс ринку праці: 7 млн українців не працюють, а компаніям не вистачає кадрів

Які ще професії стали популярнішими

Серед інших вакансій, де зріс інтерес кандидатів, — ріелтор (+65%), вантажник (+42%), менеджер з продажу (+38%), репетитор (+29%), товарознавець (+28%), фармацевт (+21%) та стоматолог (+19%).

В OLX Робота зазначають, що інтерес до робітничих професій зростає на тлі кадрового дефіциту. Щоб залучати працівників, роботодавці підвищують зарплати, однак рівень оплати залишається не єдиним фактором вибору роботи.

Для кандидатів також важливі умови праці, можливості кар'єрного зростання, формат зайнятості та, для вакансій із переїздом, наявність житла.

Читайте також: Дефіцит кадрів змінює правила: бізнес готовий навчати працівників з нуля

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами