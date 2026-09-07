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7 вересня 2026, 8:00

Дефіцит кадрів змінює правила: бізнес готовий навчати працівників з нуля

Дефіцит працівників змінює український ринок праці. Роботодавці дедалі частіше оцінюють не лише релевантність резюме, а й готовність кандидата працювати та навчатися. Про це пише голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев з посиланням на дані Work.ua.

Дефіцит працівників змінює український ринок праці.
Фото: depositphotos.com

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46% вакансій в Україні вже доступні кандидатам без попереднього досвіду, а кожна четверта — студентам.

Бізнесу бракує кадрів

За словами Гетманцева, нестача працівників залишається однією з головних проблем для роботодавців.

Водночас ця ситуація відкриває більше можливостей для людей, яким раніше було складніше знайти роботу.

Йдеться, зокрема, про ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, працівників старшого віку, молодь і кандидатів без досвіду.

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Компанії готові навчати

На тлі кадрового дефіциту дедалі більше роботодавців готові навчати працівників з нуля, пропонувати гнучкі формати роботи та адаптувати робочі місця під потреби різних категорій кандидатів.

Це дозволяє бізнесу розширювати коло потенційних працівників і швидше закривати вакансії.

Що має зробити держава

Гетманцев зазначає, що для подолання кадрового дефіциту професійна освіта має відповідати реальним потребам економіки.

Програми перекваліфікації повинні давати людям навички, які мають попит на ринку праці.

Водночас роботодавці мають отримати стимули інвестувати у навчання працівників, адаптацію робочих місць та автоматизацію процесів.

Чому важлива офіційна зайнятість

Окремим питанням залишається офіційне працевлаштування.

Коли працівник оформлений офіційно, він має трудові та соціальні гарантії, а сплачені податки працюють на оборону та виконання державою соціальних зобов’язань.

Де роботодавцям найскладніше знайти працівників

Найпомітніше скорочення кількості відгуків зафіксували у категорії «Початок кар'єри/Студенти» — на 26,3% за рік. При цьому медіанна зарплата зросла на 24,7% — із 20 тис. до 24 938 грн.

Схожа ситуація спостерігається у «Красі/фітнесі/спорті»: зарплати підвищилися на 11,3%, до 21 588 грн, але кількість відгуків зменшилася на 24,3%.

У роздрібній торгівлі, продажах та закупівлях зарплата зросла на 15,8% — до 20 850 грн, тоді як кількість відгуків скоротилася на 22,4%.

Відчутний дефіцит кандидатів спостерігається також у виробництві та робітничих спеціальностях. Тут медіанна зарплата за рік зросла одразу на 26,4% — із 22 750 до 28 750 грн. Попри це, кількість відгуків на одну вакансію знизилася на 9,4%.

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Серед інших сфер, де кількість кандидатів скоротилася, — охорона та безпека (-14,7%), адміністративний персонал, HR і секретаріат (-10%), клінінг та домашній персонал (-7,5%), сільське та лісове господарство й агробізнес (-7,2%), нерухомість (-5,7%), логістика, склад і доставка (-5,1%) та СТО й автомийки (-4,5%).

Водночас у сфері освіти та перекладу кількість відгуків залишилася незмінною — 6,9 на одну вакансію. Медіанна зарплата тут за рік зросла на 20,7% — із 14 500 до 17 500 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

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+15
Abramon
Abramon
7 вересня 2026, 8:47
#
«Найпомітніше скорочення кількості відгуків зафіксували у категорії „Початок кар'єри/Студенти“ — на 26,3% за рік.» — скорочення населення. Молодь виїжджає, залишаються лише «перспективні» типу «королеви», які розпочинають кар'єру у 22 роки з посади заступника декану.
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TattiReuven
TattiReuven
7 вересня 2026, 9:57
#
Это к фарион и подобным.
Все геть геть, а теперь недостаток кадрiв
Штрафов надо побольше в чатах школ, домов…
Мовнi патрули
И совсем никого не останется
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 вересня 2026, 10:30
#
TattiReuven

Не стоит так переживать об украинцах, отсиживаясь от войны в Болгарии.

Кстати, как с болгарскими официальными госорганами
общаетесь — неужели тоже на русском.
А в Греции, куда периодически мотаетесь,
небось тоже исключительно на русском.
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TattiReuven
TattiReuven
7 вересня 2026, 11:01
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В Греции на английском. В Болгарии на болгарском, с мужем болгарином дома на русском. Украинский знаю в совершенстве. Дело принципа.
Мы из-за языковых претензий и уехали. Мои предки все на русском в Украине общались
А теперь мне кто-то будет указывать на каком говорить с родственниками и друзьями. Официальный язык дело понятное, украинский.
Но чаты, дом
При том, что сами говорят на украинском или неграмотно или на суржике.
Образования ноль, а претензии огого
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Qwerty1999
Qwerty1999
7 вересня 2026, 11:21
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TattiReuven
«Официальный язык дело понятное, украинский. Но чаты…»

Ваша принципиальность реально зашкаливает.
Школьный чат с учителем надо вести на государственном языке,
хоть в Болгарии хоть в Украине.

На каком языке вы общаетесь дома с мужем — всем пофиг, даже погибшей Фарион.
Когда и если у вас будут дети от мужа-болгарина — как-нибудь сообщите
на форуме — на каком языке общаетесь со школьными учителями в Болгарии.
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0
TattiReuven
TattiReuven
7 вересня 2026, 12:11
#
Шла речь о родительских чатах и домовых.
А у нас тут много английских школ. Есть испанская французская гимназии.
Ребенок наших друзей общается с мамой на болгарском, с папой на французском, в школе хочет выучить английский.
Кстати, о Греции, ездим в Грецию, потому что живём не на море, и до болгарского моря далеко и там дорого.
Греция нам ближе по расположению и по финансам.
Интересно, что молодые греки отлично говорят на английским, а постарше знают русский, в школе учили
Украинцы за пределами Украины тоже говорят на русском или на английском.
Украинского не слышу НИГДЕ и НИ ОТ КОГО.
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