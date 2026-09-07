Дефіцит кадрів змінює правила: бізнес готовий навчати працівників з нуля

Дефіцит працівників змінює український ринок праці. Роботодавці дедалі частіше оцінюють не лише релевантність резюме, а й готовність кандидата працювати та навчатися. Про це пише голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев з посиланням на дані Work.ua.

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46% вакансій в Україні вже доступні кандидатам без попереднього досвіду, а кожна четверта — студентам.

Бізнесу бракує кадрів

За словами Гетманцева, нестача працівників залишається однією з головних проблем для роботодавців.

Водночас ця ситуація відкриває більше можливостей для людей, яким раніше було складніше знайти роботу.

Йдеться, зокрема, про ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, працівників старшого віку, молодь і кандидатів без досвіду.

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Компанії готові навчати

На тлі кадрового дефіциту дедалі більше роботодавців готові навчати працівників з нуля, пропонувати гнучкі формати роботи та адаптувати робочі місця під потреби різних категорій кандидатів.

Це дозволяє бізнесу розширювати коло потенційних працівників і швидше закривати вакансії.

Що має зробити держава

Гетманцев зазначає, що для подолання кадрового дефіциту професійна освіта має відповідати реальним потребам економіки.

Програми перекваліфікації повинні давати людям навички, які мають попит на ринку праці.

Водночас роботодавці мають отримати стимули інвестувати у навчання працівників, адаптацію робочих місць та автоматизацію процесів.

Чому важлива офіційна зайнятість

Окремим питанням залишається офіційне працевлаштування.

Коли працівник оформлений офіційно, він має трудові та соціальні гарантії, а сплачені податки працюють на оборону та виконання державою соціальних зобов’язань.

Де роботодавцям найскладніше знайти працівників

Найпомітніше скорочення кількості відгуків зафіксували у категорії «Початок кар'єри/Студенти» — на 26,3% за рік. При цьому медіанна зарплата зросла на 24,7% — із 20 тис. до 24 938 грн.

Схожа ситуація спостерігається у «Красі/фітнесі/спорті»: зарплати підвищилися на 11,3%, до 21 588 грн, але кількість відгуків зменшилася на 24,3%.

У роздрібній торгівлі, продажах та закупівлях зарплата зросла на 15,8% — до 20 850 грн, тоді як кількість відгуків скоротилася на 22,4%.

Відчутний дефіцит кандидатів спостерігається також у виробництві та робітничих спеціальностях. Тут медіанна зарплата за рік зросла одразу на 26,4% — із 22 750 до 28 750 грн. Попри це, кількість відгуків на одну вакансію знизилася на 9,4%.

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Серед інших сфер, де кількість кандидатів скоротилася, — охорона та безпека (-14,7%), адміністративний персонал, HR і секретаріат (-10%), клінінг та домашній персонал (-7,5%), сільське та лісове господарство й агробізнес (-7,2%), нерухомість (-5,7%), логістика, склад і доставка (-5,1%) та СТО й автомийки (-4,5%).

Водночас у сфері освіти та перекладу кількість відгуків залишилася незмінною — 6,9 на одну вакансію. Медіанна зарплата тут за рік зросла на 20,7% — із 14 500 до 17 500 грн.