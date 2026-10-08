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8 жовтня 2026, 13:42

Аргентина запроваджує громадянство за гроші: скільки заплатить сім'я з дітьми

Як повідомляє Reuters, Аргентина у IV кварталі 2026 року почне приймати заявки на громадянство за інвестиції. Країна пропонує іноземцям два варіанти: безповоротно переказати до державного бюджету $350 тис. або придбати спеціально випущені державні облігації на $800 тис.

Як повідомляє Reuters, Аргентина у IV кварталі 2026 року почне приймати заявки на громадянство за інвестиції.
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Уряд Аргентини розраховує таким чином залучити більше іноземного капіталу. Програма стала частиною економічної політики президента Хав'єра Мілея, спрямованої на збільшення інвестицій та зміцнення фінансового становища країни.

Хто зможе отримати громадянство

Основний заявник може включити до програми членів сім'ї.

Для чоловіка або дружини, а також неодружених дітей віком від 18 до 25 років без власних дітей передбачений внесок $100 тис. за кожного.

Для дітей до 18 років внесок становитиме $25 тис. За розрахунками уряду, сім'я з основним заявником, чоловіком або дружиною та двома неповнолітніми дітьми зможе оформити громадянство за загальний внесок $500 тис.

Водночас гроші самі по собі не гарантують автоматичного отримання паспорта. Аргентина передбачила процедуру перевірки заявників, зокрема щодо безпеки, фінансової прозорості та ризиків. Уряд заявляє, що перевірки проводитимуть відповідно до міжнародних рекомендацій ОЕСР та FATF.

Навіщо це потрібно Аргентині

Влада розраховує, що нова схема допоможе залучати іноземний капітал безпосередньо до країни. Це особливо важливо для Аргентини на тлі необхідності підтримувати макроекономічну стабільність та забезпечувати майбутні боргові виплати.

Мілею після приходу до влади у грудні 2023 року проводить жорстку фіскальну політику та намагається створити умови для збільшення приватних інвестицій. Одним із таких інструментів став RIGI — спеціальний режим стимулювання великих інвестицій.

Цікавість до нової програми вже є. Консалтингова компанія Millionaire Migrant повідомила Reuters про список потенційних заявників, частина яких уже має друге громадянство, але розглядає аргентинський паспорт через можливість подорожувати країнами Меркосуру без віз.

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Аргентина стала ще однією країною, яка намагається залучати заможних іноземців через спеціальні міграційні програми. Наприклад, у США діє запущена адміністрацією Дональда Трампа програма Gold Card, яка передбачає значний фінансовий внесок в обмін на спрощений шлях до американської візи.

При цьому законодавча основа для аргентинської програми була створена ще у 2025 році: іноземці, які зробили «значні» інвестиції, отримали можливість подаватися на громадянство через спеціальне агентство при Мінекономіки.

Як ми писали, Президент Аргентини запропонував залишити уряд без зарплати через дефіцит бюджету

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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